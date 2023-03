La meraviglia della musica ha riempito ancora il borgo ernico con l'ultimo degli appuntamenti del progetto "Note e incontri, viaggio musicale nel tempo".

Il bouquet di incontri musicali ha visto la partecipazione e l'impegno di vari attori: l'associazione Agimus, la Regione Lazio che ha contribuito economicamente e il Comune di Boville Ernica che ha patrocinato l'evento.

A promuovere e a sostenere l'iniziativa, in prima linea il sindaco Enzo Perciballi con il supporto fattivo della consigliera delegata al Turismo, Martina Bocconi. Tutti gli appuntamenti hanno avuto come proscenio il museo civico di San Francesco.

A chiudere la rassegna è stata la corale diretta dal maestro Maria Fratarcangeli di Boville Ernica, con lo spettacolo "L'opera lirica moderna: il musical" con la direzione artistica di Augusto Colasanti.

L'opera lirica moderna: il musical ha fatto centro. La corale ha regalato grandi emozioni. Applausi per i coristi Mariadelaide Albimonti, Rosa Di Cosimo, Matilde Lisi, Alessia Onorati, Mafalda Greci, Franca Mastracci, Assunta Mizzoni, Antonietta Botticelli, Francesca Cippitelli, Mirella Fabrizi, Valeria Silo, Maria Reali, Alberto Biasini, Alberto Danesi, Stefano Paglia, Pio Onorati, Paolo Onorati, Emiliano Silo, Giuseppe Vellucci e Luigi Fabrizi. Special guest Ilaria Cretaro, Mariassunta Sanfilippo, Simone Partigianoni, Adamo Fratarcangeli, Lorenzo Colasanti.

Voci narranti Mariadelaide Albimonti e Stefano Paglia. Tutti hanno regalato grandi emozioni al pubblico presente. Direttore artistico Augusto Colasanti il quale aveva presentato con queste parole l'evento: «Il musical assume un valore di spicco all'interno della corale "M° Maria Fratarcangeli" per le numerose implicazioni artistiche e sociali che racchiude. L'azione, la recitazione, la musica, il canto, la danza diventano uno spettacolo nello spettacolo permettendo di trovare magia nel dispiegamento del suo svolgersi. La valenza identificativa, nei diversi ruoli espressi dai personaggi, aiuta a comprendere gli aspetti del proprio essere, sostenendo il percorso di crescita dei ragazzi». Nel concerto sono stati trattati i musical più importanti degli ultimi anni: da Notre Dame de Paris a Giulietta e Romeo, da il Fantasma dell'opera a Pinocchio e non solo.

I ringraziamenti della delegata al turismo del Comune di Boville Ernica Martina Bocconi: «Abbiamo chiuso la rassegna musicale "Note ed incontri" con un concerto che porteremo nel cuore per sempre. Grazie ad Adriano Fabio Testa presidente A.Gi.Mus Frosinone per averci regalato sette concerti uno più bello dell'altro, a Katia Sacchetti che ha guidato i lavori per mesi permettendo che si svolgesse tutto alla perfezione. Grazie al maestro Augusto Colasanti per averci regalato una serata magica, un tripudio di emozioni, uno show degno dei più grandi teatri del mondo.

Grazie di cuore a tutti gli artisti, eccellenze che tutti ci invidiano e che abbiamo la fortuna di avere qui a casa nostra. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e ci hanno fatto sentire il proprio calore».