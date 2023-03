La vincitrice del talent show "The Voice Senior" Maria Teresa Reale questo pomeriggio in onda su RaiUno ospite del programma "Oggi è un altro giorno" condotto da Serena Bortone. La professoressa sorana continua a raccogliere complimenti e l'emozione della finale è ancora forte. Ha raccontato, dal salotto Rai, della sua rinascita grazie al programma di successo ricordando il rapporto artistico con il suo amico Gabriele Tersigni venuto a mancare nel 2015 a cui ha dedicato la vittoria. «Mi mancava la mia metà e ho smesso di cantare, mi sono dedicata all'insegnamento per otto anni. Ho ricominciato a cantare per The Voice Senior».