La maestra Maria Teresa Reale ha vinto l'edizione 2023 del talent show di RaiUno "The Voice Senior": la cantante sorana si è imposta ottenendo il 34,19% dei voti totali espressi dal pubblico a casa. Per la prima volta una donna trionfa nel popolare programma tv. Prima vittoria anche per Clementino, il suo coach. La Reale ha dedicato la vittoria all'amico Gabriele Tersigni, scomparso nel 2015. Emozione palpabile durante tutta la serata condotta da Antonella Clerici. La vittoria dell'amatissima maestra di musica ha reso orgoglioso l'intero territorio che ha votato per lei in massa. A Sora gli amici le hanno regalato una vela pubblicitaria che hanno fatto circolare in città per invitare tutti a votare la sua magnifica interpretazione del brano "Oggi sono io" di Alex Britti.

«Sono senza parole, ma una cosa la devo dire: grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta. È un grazie dato soprattutto con il cuore e con tutta l'anima». Questo il primo commento della vincitrice che ieri è tornata a Sora da Milano. «Sono nata ad Isola del Liri, mio nonno era di Arpino e io sono sorana - ha spiegato Maria Teresa - Il mio grazie è a tutto il territorio da cui ho ricevuto grande vicinanza e sostegno. Lunedì pomeriggio sarò a Roma, mi vedrete su RaiUno ospite di Serena Bortone nella trasmissione "Oggi è un altro giorno". Ho vissuto un'emozione fortissima, non ho dormito per nulla e sono stanchissima ma felice. I complimenti più belli? Sono stati quelli del mio coach Clementino, della redazione e poi di Grazia Di Michele, Fiorella Mannoia, ma anche degli altri coach Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e i Ricchi e poveri. La prima telefonata dopo la vittoria l'ho ricevuta da mia madre novantaquattrenne che, commossa, mi ha detto: "brava, torna presto a casa"».

Presenti in trasmissione anche il fratello di Maria Teresa e la cognata che l'hanno abbracciata anche loro entusiasti ed emozionati. La maestra Maria Teresa Reale torna a casa con la conferma della sua bravura e con un contratto per la pubblicazione di un brano con la casa discografica Universal Music Italia e di un vinile con tutti i brani che ha realizzato durante il programma.