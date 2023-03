Grande accoglienza a Sora per Maria Teresa Reale, la trionfatrice del popolare talent show di RaiUno "The Voice Senior". La maestra Maria Teresa è arrivata a Sora dopo un lungo viaggio in treno, visibilmente stanca per l'interminabile maratona a cui si è sottoposta nell'ultima settimana per affrontare la finalissima e vincerla interpretando magistralmente il brano "Oggi sono io" di Alex Britti e facendo così trionfare anche il suo coach Clementino. Ma la calorosa accoglienza riservatale dalle famiglie degli alunni della scuola Beata Maria De Mattias, dove Maria Teresa insegna, le ha fatto dimenticare tutta la stanchezza. Un primo abbraccio corale da parte della città alla maestra Maria Teresa che prelude a una grande festa che verrà organizzata presto in suo onore.