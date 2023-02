La maestra Maria Teresa Reale è in finale a The Voice Senior. La cantante e musicista sorana è molto emozionata per il traguardo e tutta la città tifa per lei. Venerdì sera si è esibita al pianoforte con il brano di Alex Britti "Oggi sono io". Il suo coach, il cantante Clementino, punta molto sulla sua bravura ed è rimasto ancora una volta colpito dalla sua interpretazione. La maestra Reale, oggi concorrente del programma televisivo di grande successo trasmesso da RaiUno, ha raccolto tanti applausi dal pubblico presente in studio. Ora l'impegno è massimo per un appuntamento imperdibile da seguire: la prossima e ultima puntata del talent verrà trasmessa il prossimo 3 marzo. La maestra Reale è entrata nella rosa dei dodici finalisti e lancia un forte appello alla sua città a votare per lei. Facile prevedere che i sorani lo faranno in massa.