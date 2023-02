Lei è così, brillante, talentuosa e anche parecchio "ricercata". Ovunque si direziona, in giro per il mondo, riesce a conquistare simpatia, apprezzamento, titoli o riconoscimenti come pure visibilità mentre lei è concentrata a ricercare i migliori ingredienti per le sue performance ai fornelli. Si tratta della giovane chef Carlotta Delicato che è passata per le cucine di Jw Marriott a Venezia, Costa Rica, Budapest, e Barcelona ma solo dopo aver vinto Hell's Kitchen Italia 2016. Ora ha scelto un piccolo borgo della bassa sabina - a Contigliano - per creare il proprio ristorante Delicato. Qui, all'interno del suo menù si ha la possibilità di intraprendere un viaggio nel gusto attraverso una cucina ricercata, delicata, e che rende piacevole ogni minuto passato a tavola.

Amata dai cassinati con un profondo senso di orgoglio, recentemente è stata premiata dal Corriere della Sera nei CookAwards mentre domani dalle 12 sarà ospite della trasmissione Rai "È sempre mezzogiorno" al programma condotto da Antonella Clerici. Durante la puntata, Carlotta Delicato, originaria di Piedimonte, parlerà della propria carriera professionale e di come è riuscita a coniugare l'essere una chef con il ruolo imprenditrice e di mamma. Un altro "menù" da consigliare e da assaporare con delicatezza. I telespettatori avranno anche la possibilità di vedere la chef Delicato affianco ai più importanti volti della ristorazione mentre prepara una ricetta facilmente replicabile anche a casa. E già viene l'acqualina in bocca!