Si è svolta nella sala consiliare di palazzo Munari la premiazione dei vincitori del "Concorso di poesia dialettale 2023", con tema il Carnevale, che ha visto premiati sette studenti. Il primo premio "ex aequo" è stato ricevuto da Giulia Ferracci, classe 3G della scuola secondaria di primo grado "Campo Coni" con la poesia dal titolo "Carnuale", da Giulia Staccone del secondo istituto comprensivo "Via Puccini" classe 2F con la poesia "Carnevale 2023", e da Chiara Gallon della scuola primaria "Madonna della Neve" classe 5A con la poesia "Carneuale è arriuate". Sono stati premiati altri quattro studenti, per premi speciali.

Emanuele Pigliacelli, classe 5A della scuola primaria "Madonna della Neve", ha ricevuto il "Premio Tradizione" con la poesia dal titolo "Glie giorne de Carnuale". Dario Vona, scuola primaria "Madonna della Neve", classe 4A, ha ricevuto il "Premio Originalità" con la poesia "Chigl'pazz d'Carnual". Fiamma Onorati, scuola primaria "Madonna della Neve", classe 4A, ha ricevuto il "Premio Simpatia" con "Poesia di Carnevale". Sofia Zangrilli, scuola primaria "Madonna della Neve", classe 5A, ha ricevuto il "Premio Rima" con la poesia "Carnuale". Presenti il sindaco Riccardo Mastrangeli, le assessore Valentina Sementilli, Rossella Testa e Simona Geralico, il consigliere Anselmo Pizzutelli, il presidente della "Pro Loco" di Frosinone Alfonso Scaccia, il prof. Spartaco Francazi e la docente Maria Spaziani, i quali hanno provveduto a premiare gli studenti.

La giuria che ha scelto le poesie vincitrici di questa edizione 2023, è stata composta da Francesco Ricci, Francesco Giralico, Fabrizio Girolami, Gianmarco Spaziani, Spartaco Francazi. L'assessore Valentina Sementilli ha voluto ringraziare tutti i ragazzi che hanno elaborato «delle poesie in dialetto frusinate correlate al Carnevale, davvero molto belle. Mi complimento e ringrazio tutti i dirigenti scolastici dei nostri istituti comprensivi, la preside Furlan, la preside Perna, la preside Bufalini e il preside Guglielmi. Comunque a tutti i ragazzi che hanno partecipato, numerosissimi, a questa iniziativa saranno poi consegnati degli attestati di partecipazione». Alfonso Scaccia, presidente della "Pro Loco", ha parlato di questo concorso di poesia dialettale «che abbiamo fortemente voluto riproporre per questa edizione. Un'iniziativa bellissima non solo perché partecipano i bambini, i ragazzi, ma perché il nostro dialetto è un qualcosa di unico, di fondamentale nelle nostre tradizioni».

«Il mio saluto va ai ragazzi, a chi effettivamente ha scritto queste poesie - ha esordito Spartaco Francazi- perchè il dialetto a Frosinone è parte integrante della tradizione del Carnevale. In questi giorni qua a tutti noi piace parlare il dialetto, perché ci richiama alla nostra storia. Il concorso di poesia dialettale ha una lunghissima tradizione a Frosinone, l'ultimo è del 2000 e il vincitore fu l'amico Gianmarco Spaziani». Il consigliere Anselmo Pizzutelli, quale amante delle tradizioni ciociare e del dialetto frusinate, ha rivolto ai ragazzi «l'invito a non vergognarsi mai di dire di essere ciociari, perché molto spesso il ciociaro viene additato in malo modo, invece noi siamo orgogliosi della nostra terra».