Arriva un contrabbasso gigantesco, nell'androne del conservatorio "Refice" di Frosinone, e la sensazione è che viva di vita propria, tanto è grande rispetto al musicista che lo sostiene sulla spalla. Leonardo Raponi, ciociaro, emigrato giovanissimo in Francia, dopo una vita professionale intensa e densa di soddisfazioni internazionali come musicista, è tornato nella sua casa natia, tra la sua affettuosa gente. Ci accoglie con un sorriso semplice, il primo di una lunga serie, e con un italiano colorito da accenti e avvolgenti arrotazioni francesi.

Ci racconta la sua vita?

«Sono nato a Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano, dove ho vissuto fino all'età di quattro anni. Poi la mia famiglia si è trasferita a Lione e lì ho studiato e mi sono formato musicalmente. A ventitré anni ho deciso di vivere la mia esistenza da protagonista e mi sono trasferito a Parigi, dove ho costruito la mia vita affettiva e il mio futuro professionale».

Che cosa la lega alla Ciociaria?

«Amo la terra nella quale sono nato, con i suoi paesetti accrochés (arroccati, ndr) sulle colline, i suoi parfums, i suoi colori, la sua gastronomia… Parbleu (perbacco, ndr), vivere qui mi fa anche ingrassare con tutte le pietanze buone che offre la cucina ciociara!».

Che cosa è la musica per lei?

«È decisamente una passione, venuta da piccolo e che non mi ha più lasciato, anzi, con l'età è aumentata. Suscita emozioni e sentimenti nella maggior parte degli esseri umani, a prescindere dall'età, e ha sviluppato in me una tale sensibilità che a volte l'ascolto di una canzone, di qualunque genere, mi commuove e mi fa piangere lacrime come fossero note. Indubbiamente la musica è stata ed è lo strumento del mio lavoro, ma non posso negare che sia anche un mezzo per comunicare e conoscere persone».

Bassista, contrabbassista, direttore d'orchestra, ingegnere del suono: qual è l'attività che preferisce?

«Sinceramente adoro l'ingegneria del suono, ho incominciato sin da giovanissimo a fourré mon nez (ficcare il naso, in una tipica espressione francese, ndr) nei microfoni ma devo dire che i lavori commissionati spesso prevedevano l'intero pacchetto della produzione con l'arrangiamento, la registrazione e il mixaggio. Sinceramente, mi diverto anche nella direzione d'orchestra».

Tra i musicisti famosi con i quali ha collaborato, quali ricorda con più piacere?

«Manu Katché, Christophe Dechamps, André Arpino, Charles Aznavour, Anne Marie Godard, Amanda Lear, i fratelli Constantin… Sono tantissimi ma, forse, i più importanti per la mia carriera sono stati Richard Claydermann (con "Ballade pour Adeline" ha venduto ventidue milioni di dischi in trentotto Paesi del mondo, ndr), con il quale ho girato il mondo per sette anni… E il grande, anzi, grandissimo Gilbert Bécaud, soprannominato "Monsieur 100.000 volt" per la sua grande energia sulla scena e per le sue oltre 400 canzoni scritte, un musicista carismatico e di fama mondiale ed eterna».

Ricorda qualche episodio particolare?

«Nel 1983 sostituivo il bassista dell'orchestra del programma "Champs Élysées" su France 2, diretto dal grande Jean Claude Petit, eravamo molto in ritardo per la prova generale prima del live delle 20.30 e le registrazioni procedevano a rilento perché tutti i cantanti, molto famosi in quella circostanza, avevano richieste assurde. Chi sentiva uno strumento non accordato, chi non aveva un buon "ritorno" in cuffia, chi avvertiva un fruscio inesistente, chi si distraeva in modo supponente costringendoci a ricominciare la prova… In questo bailamme spuntò una ragazza giovane e carina che, senza chiedere nulla, afferrò il microfono e cantò il suo pezzo con una semplicità esemplare e tutti, orchestrali, tecnici e persino gli artisti che si erano esibiti in precedenza, furono catturati dalla sua meravigliosa e soave voce. Alla fine della canzone ci alzammo in piedi ed emozionati le battemmo le mani per qualche minuto! Quella ragazzina, sedicenne, era… Celine Dion!».

Che le ricorda la parola "Futura"?

«Un'esperienza bellissima. In ricordo del grande artista bolognese, Lucio Dalla, abbiamo registrato, insieme a una quarantina di artisti per lo più originari della nostra terra, la canzone "Futura", sotto l'etichetta della Luma Recording Studio, con l'organizzazione dell'amico Luca Leone (non lo dice per modestia ma il brano, da lui arrangiato, ha avuto a Natale scorso un gran successo, ndr)».

Un'ultimissima domanda: che fa un artista del suo calibro nel conservatorio di Frosinone? Insegna?

«Veramente… sono venuto qui per imparare, per perfezionarmi nell'uso del contrabbasso». Un grande musicista della nostra terra, riconosciuto a livello internazionale, non finisce di stupirci per la sua semplicità e modestia. Non è mai troppo tardi per imparare, n'est pas?