Seconda edizione per il contest fotografico "San Valentino - Isola città dell'amore", organizzato da Comune di Isola del Liri, "Arcobaleno sul Liri", "Discover Ciociaria", "Tidy", "La Distilleria del Cama" e" Il Village Cafè". Saranno premiate le due foto, scattate da oggi fino al 19 febbraio 2023, che riceveranno più like. In palio due soggiorni di una notte a Isola del Liri. Extra contest, solo oggi, 14 febbraio, una giornata benessere presso il "Silva Hotel Spendid di Fiuggi" offerti dalla "La Distilleria del Cama" e dal "Il Village Cafè".

Informazioni, regolamento, premi e brindisi nella locandina del contest consultabile sulla pagina social del Comune di Isola del Liri. L'invito è a baciarsi con alle spalle il cartello realizzato dall'artista Guido Gabriele in via Cascata. Si festeggia ogni tipo di amore, in un click.