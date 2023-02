«Ho portato la cucina ciociara, semplice ma decisa, povera ma saporita, a Casa Sanremo; ho conquistato il Festival con i sapori di Esperia». La giovane chef della trattoria Carmìna, Annagrazia Meogrossi, è rientrata dalla città dei fiori, dove ha cucinato nella giornata di apertura del Festival. Ad accompagnarla, presenza discreta ma costante, il marito Luigi Ferrara, orgogliosissimo di lei.

«Sono stata in cucina con le lady chef di tutta Italia e abbiamo proposto i piatti dei vari territori, prodotti enogastronomici di alta qualità. Abbiamo cucinato per tutto l'entourage del festival. Gli artisti, spesso dal palato esigente, hanno apprezzato molto. La Ciociaria – dice fiera la chef della trattoria - vanta prodotti tipici locali di assoluta eccellenza e di qualità. La nostra esperienza, unita alla naturale bontà dei prodotti, hanno garantito il successo permettendo ai commensali di vivere un'esplosione sensoriale e di riscoprire sapori contadini e aromi, come le nostre erbette selvatiche. Una cucina sicuramente decisa, quella della Ciociaria, povera ma molto saporita».

La notizia della partecipazione a Casa Sanremo di Annagrazia Meogrossi è subito rimbalzata nel piccolo centro dove molti hanno espresso vive congratulazioni. Per la cuoca e per la trattoria Carmìna si tratta di un importante riconoscimento che corona la straordinaria storia di due giovani. Due sognatori, appassionati di una cucina antica, ben lontana dalla realtà delle grandi ristorazioni italiane, pronti a proporre al mondo le abitudini alimentari della bassa Ciociaria e di Esperia.