Prosegue il concorso dal titolo "Se ami qualcuno portalo a Fumone". Scatta una foto nell'angolo degli innamorati, caricala su Facebook e tagga il sindaco Matteo Campoli. La foto che alle 15 del 13 febbraio avrà ricevuto più like vincerà una cena per due persone. Alle 17.30, sempre del 13 febbraio, verranno proclamati i vincitori. Seguirà poi l'inaugurazione del nuovo cartello "In questo luogo è obbligatorio baciarsi".