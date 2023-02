Porta il nome di Anna Maria Oddi, l'amata insegnante di Santa Francesca prematuramente scomparsa a giugno, la nuova realtà associativa che, nata in questi giorni, verrà ufficialmente presentata il prossimo 19 febbraio. L'evento si svolgerà nella palestra del plesso scolastico di Santa Francesca alle ore 15.30, e vedrà muovere i primi passi dell'associazione "Maestra Anna Maria pro Rwanda ODV". Presenzieranno il sindaco Simone Cretaro, i dirigenti scolastici e il parroco della contrada verolana don Jacques Buhendwa, modererà la giornalista Giulia Abbuzzese.

Il programma prevede un momento musicale a cura del maestro Luigi Mastracci al pianoforte, del maestro Cristian Cerelli al violino e del maestro Francesco Polletta al flauto traverso, che offrirà il perfetto sottofondo sonoro al primo vagito della nuova creatura associativa.

Il commento

«Il 4 febbraio è stato il compleanno di Anna Maria - spiega Aldo Velocci, socio fondatore e marito della compianta insegnante - mio figlio Gabriele ha pensato di festeggiarlo aprendo la pagina Facebook e annunciando la presentazione al pubblico dell'associazione che porta il suo nome. Abbiamo scelto di dare continuità ai progetti già avviati in precedenza e programmandone altri, per restare al fianco di quelle persone verso cui mia moglie provava tanto affetto. Posso già anticipare che, insieme a Giuseppe Fontana, tornerò in Rwanda il prossimo 2 aprile, per trascorrere lì la Pasqua e posare la prima pietra dell'oratorio della città di Kora. A nome di tutti, ringrazio quanti vorranno partecipare». L'associazione inizierà il suo impegno sociale curando la ristrutturazione di un'antica chiesetta situata a 2500 m di altezza, che fa parte della parrocchia retta da don Epimaque. Nelle intenzioni dei soci, la struttura diventerà uno spazio aggregativo per tutti i bambini ed i ragazzi della cittadina africana. L'associazione verrà, dunque, presentata ufficialmente il prossimo 19 febbraio.