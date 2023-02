È stata premiata la vincitrice del concorso fotografico legato alla simpatica iniziativa "Il castello di Babbo Natale", che si è svolta nel maniero dei Conti gli scorsi 16, 17 e 18 dicembre. Il delegato al Turismo Pasquale Bronzi, promotore del contest sulla pagina Facebook "Venite e visitare le bellezze di Ceccano", ha annunciato con soddisfazione il nome della premiata. Si tratta della piccola Giulia Greci, che ha ottenuto ben 761 "like" aggiudicandosi il concorso. Giulia, accompagnata da mamma Lucia, è stata ricevuta dal sindaco Roberto Caligiore a Palazzo Antonelli (nella foto) per la consegna del premio, lo smart-box per un weekend. Presente alla cerimonia anche il consigliere Bronzi, che ha ringraziato di cuore tutti i partecipanti al concorso fotografico natalizio.