Una domenica di arte e spettacoli quella di domani in città. Le associazioni culturali "Spazi aperti onlus" ed "Effetto cascata" presentano la prima edizione del "Sikè winter festival", un percorso culturale, enogastronomico, turistico e didattico che partirà alle 9.30 al parco fluviale.

Lunga la lista delle collaborazioni che hanno reso possibile l'iniziativa: Res Ciociaria, Discovery Ciocioria, Proloco Isola del Liri, Associazione culturale Il bagaglio delle Idee, Associazione culturale Arcobaleno sul Liri, Comitato provinciale per l'Unicef di Frosinone, Emozion Lab, Proloco Isola del Liri e "Il Gallo larino".

La manifestazione è suddivisa in tre momenti. La prima parte è dedicata alle famiglie e ai più piccini, a partire dalla mattinata con la "Fattoria scrigno della ninfa dormiente" in cui si potranno conoscere da vicino gli animali. Grazie al sostegno di Discovery Ciociaria, sono stati creati dei percorsi turistici ed enogastronomici. L'associazione culturale Bagaglio delle idee debutterà alle 16.30 con il progetto "Alice nel precario equilibrio fiabesco" che vedrà prendere forma un cortometraggio educativo.

La giornata continuerà nel segno dell'arte itinerante con una serie di spettacoli, tra cui un duo di danza aerea, bolle di sapone, fino al gran finale con l'artista internazionale Andrea Loreni, che in questi minuti sta facendo le prove generali sotto la cascata grande di Isola del liri catturando l'attenzione dei passanti. Loreni si esibirà in uno spettacolo di funambolismo appositamente studiato per la rivalorizzazione della cascata. Ad aprire lo spettacolo sarà la "Ninfa dormiente della grotta della cascata grande", Marika. Per tutta la giornata, al teatro stabile "Costantini" sarà attiva la ludoteca a cura dell'associazione "Arcobaleno sul Liri".