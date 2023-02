Sono tre milioni le donne in Italia colpite da endometriosi, eppure se ne parla sempre troppo poco. Oggi alle 11 al centro commerciale "Itaca" di Formia ci sarà "Preven-Endo", un incontro di informazione e prevenzione, dedicato proprio a questa patologia, organizzato e promosso dall'associazione "Earth of Art".

Sarà l'occasione per parlare di una malattia ancora poco conosciuta, ma sempre più diffusa. Le donne, per lo più tra i 25 e i 35 anni di età, affette da endometriosi subiscono, oltre che il dolore della malattia, anche gravi ripercussioni psicologiche.

"Informare per creare consapevolezza" è infatti lo slogan dell'incontro di oggi che vuole accendere i riflettori sul tema con un duplice sguardo: attraverso le testimonianze dirette delle giovani affette da endometriosi, senza tralasciare il dato scientifico che solo la viva voce dei medici può fornire. Nella giornata interverranno infatti la ginecologa Cristiana Masella e la psicoterapeuta Clementina Iacobelli per dare sia alla malattia che ai suoi risvolti psicologici la giusta attenzione.

A raccontare la sua esperienza ci sarà Tiziana Genito, di Piedimonte San Germano, tutor volontaria della Regione Lazio per l'associazione "La voce di una è la voce di tutte" e autrice del libro sull'endometriosi "RipartEndo", edito da Davide Strambi. «Quando Rossella Serao, scrittrice, promotrice culturale e moderatrice dell'incontro mi ha chiamato, per invitarmi a presenziare a questa giornata, sono stata immensamente grata» ha dichiarato Tiziana Genito ponendo l'accento sull'importanza della sensibilizzazione dell'opinione pubblica che è alla base del suo operato.

«Questa sarà anche la prima tappa del tour di promozione del mio libro "RipartEndo", la mia piccola creatura presentata lo scorso 5 novembre – ha continuato la Genito, aggiungendo – Raccontando senza filtri le storie di tante donne affette da endometriosi e la loro forza, voglio dimostrare che dalla malattia si può e si deve ripartire senza perdere il sorriso e la voglia di lottare». Tra i relatori ci sarà anche Valentina Reggiani, redattrice del "Il Resto del Carlino" e autrice del libro "Dentro di me. Endometriosi, storie di dolore e rinascita" di "Incontri editrice". Al termine dell'incontro grazie a Laura Malvone, posturologa e kinesiologa del "Centro Yoga e Movimento" di Formia, le donne che soffrono di endometriosi potranno ritirare dei coupon per ricevere quattro lezioni di yoga in omaggio.