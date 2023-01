L'annuncio di Amadeus durante il programma "Viva Raidue" di Fiorello ha mandato letteralmente in tilt il mondo social. Nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2023 il giovanissimo rapper ligure Olly duetterà con una delle icone dello spettacolo più amate d'Italia: Lorella Cuccarini.

Nel corso della serata del venerdì sarà eseguito un duetto unico nel suo genere con il brano "La notte vola" pubblicato dalla stessa Cuccarini nel 1988. Una scelta che ha lasciato tutti di stucco e che promette di sorprendere.

«È stata una scelta dettata dalla top line del brano, che secondo me e Jvli è molto forte e attuale – ha affermato il rapper Olly - Mi sono divertito a reinterpretare un pezzo iconico degli anni ‘80 e sono onorato di poter esibirmi sul palco con un'icona dello spettacolo come Lorella Cuccarini, una donna che ha fatto la storia della musica e della tv italiana. Sono felice che si sia fatta trasportare nel mio mondo con entusiasmo».

Olly è in gara al Festival con il brano "Polvere", una canzone dove si racconta senza riserve: «Tutti in casa abbiamo uno scatolone impolverato, abbandonato e dimenticato nella mensola più alta. Io mi sono chiesto: chissà che vista si ha della casa e delle cose attorno a sé, da lassù. Ho voluto raccontare la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi - la Polvere che annerisce lo scatolone - possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato. Ci sono momenti in cui, nello scatolone lá in alto in mezzo alla polvere, sto bene».