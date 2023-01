Dopo dieci anni dalla sua vittoria è pronto a tornare sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo. Marco Mengoni, artista amato e pluripremiato, presenterà il brano "Due Vite". Un testo dove saranno raccontati i rapporti «mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi, che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza. È un invito a vivere e godersi realmente ogni momento, da quelli di noia anche solo apparente ai sentimenti più accesi, come fosse l'ultimo istante a nostra disposizione. È un viaggio fatto di incontri che guardano sia dentro di noi che fuori, agli altri, e che racconta di come sia solo il nostro inconscio a custodire la reale verità del sentimento che stiamo vivendo».

Una ballad dalla struttura non convenzionale, sia per lo sviluppo strumentale che quello degli arrangiamenti vocali, ma che si prepara a far sognare.

Un ritorno all'Ariston a distanza di dieci anni da "L'Essenziale" che ha rappresentato il punto di svolta della sua carriera. Da quel momento si sono succeduti ben 7 album in studio, 67 dischi di platino, oltre 1,8 miliardi di stream e 9 tour live. Numeri da capogiro per un artista amato che si prepara a pubblicare il terzo album della trilogia "Materia".

Intanto è stato annunciato anche il duetto con cui sarà in gara nella serata delle cover del venerdì di Sanremo. Sul palcoscenico si esibirà con il coro internazionale THE KINGDOM CHOIR con il brano "Let it be" dei Beatles.