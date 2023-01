La passione per la musica è nata con lei. Flavia Renzi canta da quando ha incominciato a respirare, iniziando un percorso di studio all'età di tre anni. Tanto impegno e altrettanta determinazione, uniti ad un talento innato e a una voce agile e sicura, hanno portato la giovane verolana a calcare importanti palcoscenici nazionali conquistando, con la sua bravura e le sue brillanti performance, premi, borse di studio, riconoscimenti di prestigio, fino ad arrivare, il prossimo febbraio, a Sanremo Doc, il programma televisivo musicale, corollario del Festival della canzone italiana, aperto ad artisti emergenti, personaggi della cultura, mass media e pubblico.

Nell'attesa dell'esperienza sanremese, Flavia è stata scelta per concorrere alla nuova edizione del noto talent "Voci nuove per il Piemonte", cui parteciperà oggi. La carriera musicale di Flavia è ricca di appuntamenti televisivi e radiofonici: su Ernica Tv al fianco di Anthony Perfily con il programma "Stasera Tv" e su Extra TV con il format "Tre come noi". È spesso ospite su radio pontine ma la sua fama è giunta fino in Puglia, dove è stata intervistata da una radio di Foggia. Forte di queste esperienze, che l'hanno fatta maturare e crescere come artista, Flavia partirà, il 9 febbraio alla volta della città dei fiori per partecipare a Sanremo Doc. Giunto alla 18esima edizione, il programma di "musica di origine controllata" vedrà Flavia tra i protagonisti sul palco del teatro centrale "Vittorio De Scalzi" di Casa Sanremo.