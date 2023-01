Grande successo internazionale per il giovane musicista ceccanese Riccardo Tiberia. Dopo il doppio diploma di laurea conseguito al Conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone in Organo e in Clavicembalo, Tiberia si è specializzato nel Conservatorio svizzero di Lugano. La sua carriera è caratterizzata in questi mesi da alcuni prestigiosi appuntamenti all'estero, con una serie di date previste in Spagna e in Portogallo. Per questo, sarà ospite di importanti rassegne, suonando su organi storici e di assoluto pregio.

Il musicista, pertanto, sta stilando i programmi dei nuovi concerti che nei prossimi mesi lo vedranno impegnato nei Paesi iberici. Ma il Maestro Riccardo Tiberia è reduce da un doppio e clamoroso successo ottenuto a Mosca lo scorso dicembre. Il giorno 17, infatti, ha tenuto il primo concerto nella sala della Cattedrale moscovita, suonando un organo elettronico a 5 manuali. Un'esibizione a cui hanno assistito 1.300 persone attente ed entusiaste. Nel secondo concerto, tenuto il 27 nella Sala internazionale musicale di Mosca, Tiberia ha suonato l'organo più grande della capitale russa, il tedesco "Glatter Götz" meccanico a 4 manuali, accompagnato dall'Orchestra e dal Coro di Stato. Anche questo appuntamento ha registrato il tutto esaurito, con 2.000 persone e una "standing ovation" finale per l'organista ceccanese, a cui il pubblico gridava in italiano "bravo".