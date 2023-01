A far parte della squadra di Casa Sanremo anche la Lady Chef Fatima Bruni. Si dice entusiasta del percorso che ha intrapreso alcuni anni fa e che la vedrà arrivare alla città dei fiori con un team al femminile con cui è cresciuta professionalmente. "Mi sono avvicinata ed appassionata alla cucina grazie all'associazione provinciale cuochi di Frosinone che mi ha dato la possibilità di frequentare vari corsi e sperimentare varie esperienze lavorative nei ristoranti. Se sono arrivata a questo traguardo è grazie a Mirella Crescenzi, coordinatrice delle Lady Chef Ciociare e delle Lady Chef nel Lazio, con cui ho lavorato quattro anni ed è stata lei ad insegnarmi questo mestiere. Per me partecipare a Sanremo è un'emozione indescrivibile. Spero di onorare il mio piccolo paese, Broccostella".

Fatima Bruni oggi lavora nel ristorante "Il Granaio", su viale San Domenico a Sora. "Sono contenta del bel team di donne formato e che insieme arriveremo a Sanremo. Mi fa piacere salutare le mie colleghe Lady Chef del nostro territorio: Mirella Crescenzi, Annarita Nobili, Orietta Di Lieto, Emanuela Nanni, Anna Maria Centofanti, Roberta Di Legge, Morena Pagliaroli e Annagrazia Meogrossi".