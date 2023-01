Maria Centofanti è chef della rinomata Osteria New York di Broccostella. Qui giorno dopo giorno emoziona i clienti con la sua fantastica cucina, tra tradizione e innovazione. Il suo spirito di ricerca l'ha portata nel corso degli anni a frequentare molti corsi di perfezionamento, come quello del famoso chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Maria fa parte della federazione italiana cuochi, che l'ha insignita della medaglia d'oro per i suoi 25 anni di onorata carriera come cuoca, ed è anche molto attiva nella federazione lady chef, che riunisce tutte le donne chef d'Italia. I suoi piatti preferiti sono i primi e i dolci, perché in essi può esprimere tutta la sua creatività e tutta la passione che ha dedicato negli anni al mondo della ristorazione.

Quest'anno in qualità di lady chef farà parte della brigata ufficiale della cucina di Casa Sanremo 2023, portando la sua personalissima cucina nel festival più bello e famoso d'Italia. Sia Maria che Gianni (marito, oste e titolare di Osteria New York) sono felicissimi per questo grande traguardo, che premia la sua grande passione, fantasia e magia in cucina.