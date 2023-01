Successo confermato per la seconda edizione del concorso canoro per bambini, "Zecchino Contea di Ceccano" al Teatro Antares. Sabato pomeriggio nella location del Teatro Antares di Ceccano, organizzato dalla "Live Music Eventi " di Manuel Marelli e dal New Talenti Fabio Fax, col patrocinio del Comune di Ceccano, si è svolto il concorso canoro per giovanissimi emergenti, bambini dai 5 ai 15 anni , denominato "Zecchino Contea di Ceccano". L'evento è stato presentato da Oreste Datti alias il "Califfo Ciociaro" e da Fabio Fax il "Renato Zero Ciociaro".

Ben sedici concorrenti sono stati protagonisti dello show musicale, concorso canoro, valutati dalla giuria composta da Ilaria Cretaro, Maria Assunta Sanfilippo e Daniela Lombardozzi. Ospiti d'onore sono stati: Oreste Datti in arte "Il Califfo Ciociaro" con un Medley di successi "frankisni"; Ilaria Cretaro con la sua "Angelo della notte"; Maria Assunta Sanfilippo in duetto con la Cretaro in un Medley musicale; Annachiara Vellucci con "Grande amore"; Fabio Fax con "Il Cielo" di Zero e Daniela Lombardozzi con "Amore Mio" di Mina. Dal voto della giuria, i primi tre sono risultati: prima classificata, Giulia Tiberi di 6 anni da Terracina con il brano "Lo stelliere"; secondo classificato, Roberto Andrei da Terracina col classico "Alleluia!" e terza classificata Chiara Ceccarelli da Ceccano con "La ballata dei calzini spaiati".

Presenti il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore, l'assessore comunale Angelo Macciomei, i consiglieri comunali delegati al turismo, grandi eventi e spettacoli: Pasquale Bronzi, Diego Bruni e Mauro Staccone e le consigliere comunali, Simona Sodani e Mariella Bruni. Targhe artistiche per i primi tre classificati e attestato di partecipazione donato a tutti, anche agli artisti ospiti. Soddisfazione per Manuel Marelli della "Live Music Eventi" e Fabio Fax del "New Talent" per la riuscita dell'iniziativa