Iniziata questa mattina una due-giorni immersiva nel mondo dell'olio. L'iniziativa "A Quanta te ite", promossa dall'amministrazione comunale, propone diversi eventi dalla mattinata di oggi al pomeriggio di domani. Stamattina alle 10 in piazza Marconi c'è stata la potatura di un ulivo in piazza, dimostrazione curata da Giuliano Patrizi, cui è seguita la degustazione dell'olio nuovo su bruschetta. Alle 11 la tavola rotonda sul tema "Olio evo e territorialità: quali prospettive per la promozione di un olio caratteristico e di qualità", con gli interventi dell'agronomo Marco Cinelli, della presidente di Aspol Confagricoltura Frosinone Antonella Lancia, di Roberto Rea dell'Arsial e di Goffredo Todini, esperto in marketing eco-oleo-gastronomico.

Anche la giornata di domani sarà densa di eventi. Alle 10.30 sarà ufficializzato il reingresso della città nell'associazione "Città dell'olio" con la consegna della bandiera. Quindi la presentazione del marchio "Deco", ovvero la denominazione comunale di origine dell'olio comunale. Infine la premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso "Le mia è mieglie". A corredo degli appuntamenti sull'olio, anche musica e divertimento. Al concerto della Triviani Swing Band, seguirà l'intrattenimento dei bambini affidato a Djaco.