Un libro avvincente da leggere tutto di un fiato l'ultima opera del giornalista Pierangelo Maurizio dal titolo "Una storia sbagliata. David Rossi & MPS, un mistero italiano". Lo scrittore che ha iniziato la sua carriera al quotidiano La Repubblica, negli ultimi anni è stato inviato per la nota trasmissione Mediaset Quarto Grado si è occupato nel volume pubblicato nei mesi scorsi del giallo della morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.

Rossi precipitò dalla finestra del suo studio a Siena la sera del 6 marzo 2013, sotto l'occhio delle telecamere di sorveglianza dell'istituto bancario. La sua morte sarà subito liquidata come suicidio, lapidaria e definitiva è stata l'archiviazione per ben due volte. A distanza di quasi dieci anni quella vicenda lascia ancora spazio a molti dubbi e domande, con una Commissione parlamentare d'inchiesta che ha riaperto il caso in seguito a varie piste giornalistiche che hanno fatto pensare che forse c'è ancora qualcosa da chiarire in quella tragica morte.

Il libro del giornalista investigativo edito da Maurizio Edizioni, con la prefazione dell'onorevole Walter Rizzetto, membro della Commissione di inchiesta della morte di Rossi e postfazione dell'avvocato legale della famiglia Paolo Pirani, si fa leggere come le pagine di un taccuino di appunti, di informazioni, di nomi, di collegamenti, di comande: suicidio, omicidio, incidente? I pensieri e le intuizioni del giornalista ci portano alla ricerca di tracce ed indizi, trovati e poi persi, cancellati e distrutti, davanti ad una scena del crimine che cambia di volta in volta.

Infatti, le immagini girate dal primo poliziotto che entra nell'ufficio sono diverse da quelle fatte quattro ore dopo dalla scientifica e diverse saranno ancora le foto effettuate il 12 aprile quando vengono sequestrati alcuni fazzoletti sporchi di sangue, distrutti pochi mesi dopo. A fare da sfondo alla morte di David Rossi, c'è lo svuotamento della banca più antica del mondo e i tentativi dei Pm di contrastare scorribande dell'alta finanza internazionale. Un libro davvero intrigante da leggere in questi ultimi giorni di vacanze natalizie.