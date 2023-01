Concerto di canti gregoriani eseguito dal coro "Jucunda Laudatio". Appuntamento domenica prossima alle ore 18 nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Casamari. Maestro padre Ildebrando Di Fulvio e solista padre Igino Vona. Il concerto, nel giorno del battesimo del Signore, si terrà al termine della messa. Sarà anche distribuito l'incenso benedetto.

I brani eseguiti saranno: Pacem, Ego sum, Alleluia, Aurora, Beata Viscera, Ave Verum, Isti sunt agni novelli. Appuntamento, dunque, per domenica al termine della messa. Il concerto è previsto per le ore 18. Un concerto di canti gregoriani che vede ormai da tempo protagonista in abbazia il coro "Jucunda Laudatio" composto da circa venti persone provenienti anche da diversi paesi della Ciociaria.