"C'è un messaggio nascosto nella spettacolare cascata grande di Isola del Liri, che per il periodo delle festività natalizie vede la terrazza vestita di rosso... Maestosa nella sua forza, il suo flusso potente esprime libertà, possibilità di superare ostacoli e prendere nuovi percorsi. Libertà di essere e non essere, libertà di cambiare, libere/i di..." È questo l'invito a partecipare al format fotografico che ha per protagonista proprio la splendida cascata isolana.

"Scatta una foto presso la terrazza della cascata di Isola del Liri e tagga sui social l'associazione Risorse Donna e il Comitato provinciale Unicef Frosinone - spiegano gli organizzatori in una nota - Scrivi il tuo messaggio di libertà per una società libera da ogni forma di discriminazione e di abuso. Unicef e Risorse Donna si impegnano ogni giorno, al fianco di bambine, bambini e donne affinché la loro vita possa realizzarsi nel pieno rispetto dei diritti umani e perseguendo i loro desideri. La partecipazione al contest fotografico è gratuita, la foto più bella sarà premiata. Il contest è rivolto a tutte e tutti per una società libera da ogni forma di abuso. Partecipate numerosi, attendiamo i vostri messaggi di libertà".

Un'iniziativa che vuole esprimere un senso di vicinanza a chi purtroppo conosce da vicino il mondo della violenza e, con una foto, il messaggio, forte e diretto, è quello di piena condivisione e sostegno a chi cerca di recuperare la propria libertà.