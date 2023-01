Il Priore dei Guanelliani di Santiago, padre Fabio Pallotta, sarà ospite a Veroli il prossimo 4 gennaio per un significativo appuntamento che contribuirà a rafforzare lo stretto legame che, da secoli, unisce la perla degli ernici con Santiago di Compostela, ove sono custodite le reliquie di San Giacomo, figlio di Santa Maria Salome. L'opera di Don Guanella sul Cammino di Santiago si occupa dell'accoglienza spirituale e materiale dei pellegrini, in particolare italiani, che giungono nella città spagnola. I devoti al patrono di Spagna sono chiamati a Veroli per rendere omaggio a sua madre, le cui spoglie mortali riposano all'interno della omonima Basilica verolana.

La visita di Padre Fabio si inserisce in un percorso di fede che passa attraverso il celebre cammino di Santiago, tanto caro anche ai verolani e in particolare a Walter Palma che, con l'approvazione del rettore Don Angelo Maria Oddi, ha favorito l'incontro in terra ciociara tra i rappresentanti di Santa Maria Salome e di San Giacomo. Pellegrino innumerevoli volte sulla via che idealmente unisce Veroli a Santiago, Walter Palma ha avuto l'intuizione di fare un passo indietro, per partire da quella donna che, fedele serva del Signore, ebbe il merito di dare alla luce due degli apostoli: Giovanni evangelista e, appunto, Giacomo, Yago in terra di Spagna. L'evento si terrà il 4 gennaio alle ore 17, cui seguirà una messa di ringraziamento, e sarà certamente foriero di nuovi e più stretti rapporti tra due città simbolo della fede.