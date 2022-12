La maestria di circa 100 donne, 1300 mattonelle granny e 10 mesi di lavoro per il meraviglioso albero a uncinetto che è possibile ammirare in via Valle a Monte San Giovanni Campano, in occasione delle festività. A dare vita al progetto "Albero di Natale 2022- Dalle donne alle donne" Luisa Tedeschi. Ispirata da quanto realizzato a Trivento in Molise, ha scelto di proporre anche in terra monticiana l'idea di un albero realizzato interamente con la tecnica dell'uncinetto. Così la sfida è stata lanciata su una pagina Facebook aperta ad hoc "Le uncinettine monticiane" per allargare la proposta e raggiungere quante più persone possibili.

«A Gennaio è stato aperto il profilo social con lo scopo di invitare tante donne a prendere parte alla realizzazione di questo albero - con queste parole Luisa Tedeschi spiega la natura dell'iniziativa - Da poche partecipanti il numero è andato sempre crescendo arrivando a toccare quota 100 uncinettine, grandi e piccole».

Uncinetto alla mano infatti anche una bambina di 10 anni e una donna di oltre 85. «Il vero piacere è stato aver coinvolto non solo concittadine, ma anche donne di Veroli, Arce, Castelliri, Avezzano, Firenze e Colonia - ha continuato al signora Luisa - Lo scopo era fare qualcosa per il territorio e l'uncinetto, arte secolare spesso dimenticata, è stata una chiave di lettura per far vivere tradizione e comunità. L'albero illuminato è alto 7 metri per un diametro di 2: la struttura portante è stata realizzata dal fabbro sorano Filippo Accettola cui va un grande grazie. Ringraziamo poi tutta l'amministrazione comunale per la presenza e in particolare il consigliere Silvano Pomente che si è prodigato attivamente perché questa idea diventasse realtà».

Un filo intrecciato di amicizia tra generazioni, solidarietà e abilità che ha restituito a Monte San Giovanni Campano un'opera dalla bellezza speciale e simbolica. Al finire delle feste, le mattonelle non finiranno il loro compito: i quadrati in buono stato e ancora funzionali troveranno nuova vita in altre iniziative di carattere benefico.