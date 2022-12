Dalla città fluviale al grande schermo. Kevin Di Vozzo approda al cinema nel film "Cybernetic Genesis - la guerra tra i due mondi" uscito in tutte le sale. Il film, interamente girato in Toscana è un lungometraggio di quasi tre ore a trama fantasy/action. Al centro della pellicola l'eterna lotta tra le forze del bene e quelle del male, articolandosi tra personaggi innovativi, location uniche e combattimenti mozzafiato.

Nel film è presente anche una rappresentanza della città fluviale. Infatti il giovane Kevin Di Vozzo ha superato tutte le selezioni che gli hanno permesso di entrare nel cast del film. La produzione lo ha scelto per uno dei due ruoli principali del film grazie alla sua esperienza nelle arti marziali, nata proprio a Pontecorvo sotto la guida del maestro Giuseppe Caramadre della Cks Karate Pontecorvo e maturata in seguito a Pisa dove pratica tutt'ora questa disciplina.

Un riconoscimento per il suo impegno che lo ha visto presente non solo come attore, ma anche come coreografo ufficiale del film per le scene di combattimento, create appunto interamente dal ragazzo della città fluviale. Una produzione di grande successo che ha ottenuto ottimi consensi sia di critica che di incassi.Una pellicola che a breve potrebbe arrivare anche nelle sale cinematografiche della provincia di Frosinone per rende- re omaggio al giovane attore pontecorvese.