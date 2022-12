Durante le festività natalizie, gli appassionati di arte, soprattutto di arte della natività, avranno nuovamente la possibilità di visitare il presepe artistico a dimensioni naturali che, da diversi anni ormai, viene allestito in località Vaglie San Nicola di Monte San Giovanni Campano a cura dell'associazione culturale "Santi Antonio e Nicola".

A darne notizia è proprio il presidente dell'associazione, Marco Cimaomo, queste le sue parole: «dopo un brevissimo stop totale e l'allestimento in forma ridotta dello scorso anno, torna alla grande la realizzazione del presepe di Vaglie San Nicola; alla grande perché quest'anno non solo è stato ulteriormente arricchito di nuove scene, ma viene presentato con diversi cambiamenti e miglioramenti che suscitano forti emozioni nei visitatori. La location con percorso in pietra naturale e l'inventiva e maestria di diversi artisti locali, rendono la visita davvero suggestiva ed irrinunciabile. In qualità di presidente dell'associazione ringrazio tutti i soci che hanno dedicato tantissimo tempo, idee ed energie per diversi mesi nella realizzazione del presepe ed invito chiunque, grandi, piccini, famiglie e gruppi organizzati a visitare questa edizione del presepe di Vaglie San Nicola, garantisco che resterete estasiati.

A nome mio personale e dell'intera associazione, che ho l'onore di presiedere, auguro a tutti gioia e serene festività».