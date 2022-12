La seconda edizione di "Montiland" è pronta ad andare in scena. Il prossimo 29 dicembre si svolgerà la speciale iniziativa organizzata dall'associazione "Zafferano Viola" che qualche settimana fa ha festeggiato il suo primo anno di attività. Un appuntamento, patrocinato dall'amministrazione comunale di Esperia, ma realizzato con le risorse economiche dell'associazione e grazie all'impegno degli amici dello Zafferano.



La manifestazione, molto attesa dalla cittadinanza, prenderà il via giovedì 29 dicembre, in piazza Caprarelli a Monticelli di Esperia, dalle ore 15. La manifestazione, dal titolo "Il mondo incantato Christmas edition" sarà curata da "I giullari del 2000". Tanti momenti di allegria per

portare la gioia del Natale in paese.