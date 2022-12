Non solo giochi e divertimento per i bambini nei tre giorni del "Castello di Babbo Natale", la kermesse allestita nell'antico maniero dei Conti lo scorso fine settimana. Il delegato al Turismo Pasquale Bronzi, promotore dell'iniziativa insieme al delegato alla Cultura Alessio Patriarca, traccia con grande soddisfazione il bilancio della divertente tre-giorni, che ha portato un numero eccezionale di visitatori in città.

«L'evento non poteva andare meglio - dice Bronzi - Abbiamo registrato un grande afflusso di persone, più di tremila provenienti anche dai Comuni vicini, che oltre a partecipare alle iniziative per i più piccoli, hanno apprezzato le bellezze del Castello dei Conti. Quindi, la nostra kermesse è servita anche a valorizzare i tesori storico-architettonici del maniero, che tanti non conoscono. E non esagero affermando che tanti visitatori sono rimasti davvero impressionati da questo enorme patrimonio cittadino, arricchito dal recente e pregiato restauro di numerose sale. Dunque, un bilancio più che positivo per la manifestazione, nonostante il maltempo dei giorni scorsi. Tra giochi, popcorn, cioccolato caldo e contest fotografico i tanti bambini presenti si sono davvero divertiti».

Ma non basta. Durante i tre giorni della kermesse natalizia si è svolta anche una raccolta benefica per le parrocchie ceccanesi. «Tirando le somme - conclude il delegato - è andato tutto benissimo. Ringrazio il sindaco Caligiore e l'Amministrazione che hanno sostenuto l'evento. E se il trend è questo, nei prossimi giorni anche il Presepe vivente e il trenino della Befana porteranno al Castello e in città un'altra folla di turisti».