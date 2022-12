Presentato nei giorni scorsi il nuovo bando per l'anno scolastico 2022-2023 del "Premo Morganti" allargato alla città di Frosinone. Parteciperanno alla seconda edizione l'IIS "Pertini" di Alatri, il Liceo "Pietrobono" di Alatri e l'IIS "Brunelleschi Da Vinci" di Frosinone. La presentazione è avvenuta nell'auditorium del "Pertini" che da due anni ospita l'evento iniziale e finale del premio letterario per studenti intitolato a Emanuele Morganti, il giovane di Alatri morto nel 2017 a seguito di un pestaggio all'età di 21 anni.

A condurre l'incontro per la scuola la professoressa Elisa Cittadini, membro anche del comitato del premio, e la professoressa Claudia Fantini, che hanno portato i saluti della dirigente Annamaria Greco assente per altri impegni. Per il comitato erano presenti il regista e scrittore Daniele Vicari, ideatore del premio, la stessa Cittadini e Alberto Frasca, insegnante del Liceo "Pietrobono" che ha portato i saluti della dirigente Simona Scarsella. Dopo la "solitudine" dello scorso anno, quest'anno il tema scelto dal comitato è la paura, un tema molto ampio che, per questo, darà modo ai ragazzi di spaziare e parlare di tutto quanto può rappresentare la paura in un periodo storico così difficile.

I concorrenti dovranno far pervenire, entro il 20 febbraio 2023, i lavori alla giuria secondo le modalità indicate nel bando reperibile sul sito www.premiomorganti.it. Consistenti anche quest'anno i premi: primo classificato 500 euro, secondo classificato 300 euro, terzo classificato 200 euro, per entrambe le due categorie, narrativa e poesie. Tra le novità di questa seconda edizione ci sono i nuovi giurati che andranno ad affiancare la presidente Nadia Terranova, scrittrice di fama nazionale e oltre: Massimo Palma, poeta e traduttore ed Evelina Santangelo, scrittrice ed editor che andranno a collaborare con i confermati Fabrizio Papitto, giornalista e Tiziana Triana, editor Fandango Libri.