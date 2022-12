Grande successo per la giornata di oggi al palazzo della Provincia di Frosinone. I vertici della protezione civile dell' Associazione Nazionale Carabinieri, hanno voluto dare un segno tangibile della loro gratitudine alle sezioni della provincia che si sono prodigate durante tutto il periodo del covid19, nell'assistere le fasce più deboli della popolazione. Dall'assistenza domiciliare, svolta portando medicinali, pacchi alimentari, mascherine e guanti, all'aiuto offerto agli anziani nell'effettuare le prenotazioni dei vaccini, i volontari non hanno mai perso il sorriso e il desiderio di dare conforto.

Oggi a Palazzo Jacobucci c'erano il prefetto Ernesto Liguori, il sindaco Riccardo Mastrangeli e il presidente Antonio Pompeo. C'erano poi i comandanti provinciali di carabinieri, finanza, aeronautica e polizia. C'erano anche i comandanti di compagnia e di stazione di competenza territoriale sulle sezioni e i sindaci. C'erano ovviamente i vertici dell' Associazione Nazionale Carabinieri: l'ispettore per la regione Lazio Pasquale Muggeo; il responsabile nazionale per la protezione civile e il volontariato A.N.C. Claudio Vincelli e il responsabile per la protezione civile A.N.C. Lazio Enrico Lorenzetti. A ricevere l'attestato di lode per l'opera svolta, le sezioni di Anagni, Aquino, Ausonia, Castrocielo, Cassino, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Sant'Elia Fiumerapido, Veroli.