Il mistero dei templari – La serie (Disney+)

La saga continua in tv

"Il mistero dei templari" è l'ultima serie cinematografica a essere trasformata in una serie televisiva per Disney+. La nuova serie in streaming seguirà gli eventi dei classici film d'azione e avventura di Nicolas Cage dei primi anni 2000. Inoltre, è in lavorazione anche un terzo film tratto dalla saga, se vi piace risolvere enigmi e seguire i messaggi dei massoni, vi aspetta divertimento a volontà. "Il mistero dei templari – La serie" seguirà il nuovo personaggio Jess Valenzuela mentre si imbarca in un'avventura che rivela segreti del passato.

Lisette Olivera interpreta la protagonista Jess, una brillante cacciatrice di tesori e macchina per risolvere enigmi. Catherine Zeta-Jones interpreta la cattiva della serie, Billie Pearce. Durante una recente apparizione televisiva, l'attrice ha dichiarato di amare il ruolo della cattiva e che, sebbene la cattiveria non le venga naturale, indossare la parrucca bionda l'ha aiutata a entrare nel personaggio. Ci sono anche grandi ritorni come quello di Harvey Keitel nei panni di Peter Sadusky. Justin Bartha torna nel ruolo di Riley Poole, che nella serie di film era il partner di Benjamin Gates, interpretato da Nicholas Cage e la cui apparizione in questo nuovo progetto è ancora avvolta in un alone di mistero. Nel cast de "Il mistero dei templari – La serie", da ieri su Disney+, anche Lyndon Smith, Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker e Antonio Cipriano.

1923 (Paramount+)

Il secondo prequel di "Yellowstone"

"1923" di Taylor Sheridan sembra sia diventato qualcosa di più significativo del previsto. Il prequel di "Yellowstone", in arrivo su Paramount+ questa domenica con i primi episodi, si articolerà in due stagioni di otto episodi ambientati in diverse epoche. La serie introdurrà una nuova generazione della famiglia Dutton ed esplorerà l'inizio del XX secolo, quando pandemie, siccità, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggevano l'Ovest montano.

La prima serie prequel di "Yellowstone", "1883", seguiva la famiglia Dutton mentre si imbarcava in un viaggio verso Ovest attraverso le grandi pianure. Harrison Ford ed Helen Mirren entrano in scena per 1923 su Paramount+, interpretando rispettivamente Jacob e Cara Dutton. Nel cast anche Sebastian Roché e scorrendo l'elenco degli attori anche James Badge Dale nei panni di John Dutton Sr., il nipote maggiore e braccio destro di Jacob. Darren Mann si cala nei panni di Jack Dutton, figlio di John.

Marley Shelton interpreta Emma Dutton, moglie di John e madre di Jack. Michelle Randolph è invece Elizabeth Strafford, una donna decisa a sposarsi con la tribù dei Dutton. Brian Geraghty interpreta Zane, un caposquadra impegnato nel ranch. Aminah Nieves interpreta Teonna Rainwater, una giovane donna che lavora in un collegio residenziale governativo. Nel frattempo, Julia Schlaepfer è Alexandra, una donna inglese che si imbatte in uno dei Dutton durante un viaggio all'estero.

House of the Dragon

Paddy Considine, Viserys e l' amore spirato

Paddy Considine ha parlato di una delle sue scene più memorabili nei panni di Re Viserys I Targaryen in "House of the Dragon" durante un panel alla convention ufficiale di "Game of Thrones". Considine ha discusso il momento nel letto di morte di Viserys in cui ha una visione di qualcuno prima di esalare l'ultimo respiro. L' attore ha confermato che la persona che vede, tendendole la mano e a cui dice "Amore mio" è la sua prima moglie, la regina Aemma interpretata da Sian Brooke.

L'attore ha dichiarato: «Mi sono inventato che quando muore vede Aemma perché la sua morte è la spirale. È la sua rovina. Non riesce mai a superare quella morte, che credo sia stata fraintesa dal pubblico all'inizio. Credo che pensassero che avessi ucciso mia moglie, ma non era così. Stavano per morire entrambi». Nel primo episodio di "House of the Dragon", Aemma è in travaglio per il figlio Baelon, ma le complicazioni mettono in pericolo la vita di entrambi. Il gran maestro chiede quindi al re di fare una scelta. Viserys tenta di salvare almeno il figlio da morte certa sacrificando la vita della moglie. Tuttavia il destino beffardo strappa via dalle sue braccia anche il piccolo Baelon,che muore poco dopo aver fatto i primi respiri. Un momento che è stato un vero e proprio turning point per la vita del sovrano e che rappresenta l'inizio del suo declino, fisico e psicologico, verso la morte. Morte che lo ha riportato dal suo vero amore.

Buon quel che vi pare (Netflix)

Natale in famiglia anche quest'anno

Se di film natalizi ne vediamo a bizzeffe ogni anno, non possiamo dire lo stesso delle serie tv dedicate al Natale. Eppure perché limitarci al racconto di una sera quando possiamo avere episodi su episodi interamente dedicati al periodo delle feste? Periodo, tra l'altro, sempre sorprendentemente ricolmo di conflitti e giornate a dir poco infinite circondate da parenti più o meno affini. "Buon quel che vi pare" è la rappresentazione esatta delle situazioni, piacevoli e non, che nascono in particolar modo nel portare per la prima volta il proprio partner a casa per Natale. In questa serie, durante una visita natalizia di dieci giorni a Philadelphia, un musicista in difficoltà cerca di conquistare il burbero padre e i bizzarri fratelli della sua fidanzata.

Ma ciò che rende davvero speciale questa serie sono i suoi protagonisti: Bridgit Mendler, Dennis Quaid, Ashley Tisdale e Brent Morin catturano la scena e ricreano perfettamente il disagio del riunire la famiglia dopo molto tempo. Tra tante risate e diversi scontri intellettuali, la famiglia riuscirà ad affrontare le feste in compagnia. Se le canzoni, gli addobbi e i regali non sono bastati, lo spirito natalizio è pronto a scendere su di voi, grazie a Netflix anche una valanga di tradizioni imperdibili per i protagonisti di "Buon quel che vi pare". Pensate che questa volta litigare il giorno di Natale non è la fine del mondo e neanche la fine del divertimento.