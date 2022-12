Il giovane cantante verolano Lorenzo Fiorini è di nuovo sulla scena canora, con il suo ultimo singolo "19 luglio".

Il brano è già disponibile su tutti i digital store e si preannuncia come l'ennesimo successo di un musicista che, insieme all'età, vede crescere anche la sua bravura. Il nuovo lavoro porta la firma del produttore Nicolò Perciballi, in arte Weydent, che ha già collaborato con l'artista per il singolo estivo "Una diabla", cantato in duetto con Mattia Fiorini, in arte Lamp.

Il brano è stato scritto interamente da Lorenzo, che si afferma anche come cantautore, ed esce dopo due anni di studi intensi e varie esperienze professionali estremamente significative, tra cui la partecipazione a Sanremo giovani, che hanno fatto maturare un talento innato ma curato da insegnanti professionisti. Nel suo pezzo, già estremamente popolare tra i suoi fan, Lorenzo parla dell'amore e della libertà di amare, due temi delicati e poetici come l'animo da sognatore che il giovane cantante custodisce nel suo cuore.

La popolarità, infatti, non ha influito sulla sensibilità d'animo di un ragazzo che, alla bellezza esteriore, unisce anche quella interiore. «Amatevi - grida Lorenzo al suo pubblico - e siate liberi di esprimere i vostri sentimenti perché l'amore, quello vero, fa bene a tutti e tutti abbiamo il diritto di viverlo liberamente».