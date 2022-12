Diversi eventi, convegni, le presentazioni e tantissime attività prodotte o promosse dalla Fondazione Premio Antonio Biondi. Eventi rinomati organizzati anche fuori provincia al fine di dare continuità agli obiettivi prefissati, tra i quali quello di dare impulso, incoraggiare, favorire e sostenere la creatività artistica e la produzione culturale, in tutte le sue forme, sul territorio della Regione Lazio, di valorizzare e difendere i beni e le risorse culturali esistenti, di sviluppare nuove idee e nuovi contenuti. Proprio in questo contesto si inseriscono le ultime iniziative, in ordine di tempo, promosse dalla Fondazione Premio Antonio Biondi.

Domenica prossima la presentazione del libro "Capatine in Canonica" di Antonio Biondi. Appuntamento alle ore 16 nella chiesa collegiata di Santa Maria Assunta, nel paese di Morolo. Parteciperanno all'evento monsignore Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita; Luigi Canali presidente della Fondazione Premio Antonio Biondi, Donatello Ceccotti consulente finanziario, Adolfo Martini già sindaco di Morolo, Lelio Martini console provinciale dei Maestri del lavoro, già chierichetto.

Altro appuntamento promosso sempre a Morolo, quello di domenica 17 dicembre, con la presentazione del libro "Dante e la Ciociaria" di Egidio Ricci. L'iniziativa si svolgerà alle 16 all' auditorium del paese lepino. Parteciperanno Rino Caputo storico della letteratura, Fabrizio Noli giornalista Rai, Luigi Canali presidente della Fondazione Antoni Biondi.

Evento anche fuori provincia, il 15 dicembre. La Fondazione Antonio Biondi organizza un convegno, alle ore 9.30, alla Regione Lazio nella sala Tirreno in via Rosa Raimondi Garibaldi, a Roma. Convegno Giampaolo Berto, testimone dell'arte del Novecento. Parteciperanno Pierluigi Berto già docente dell' Accademia di Belle Arti di Roma, Marco Bussagli storico e critico d'arte, Eclario Barone docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Elena Dell'Andrea operatrice artistica, Alessia Severi pittrice, Miriam Cipriani direttore Dipartimento Cultura della Regione Lazio. Le conclusioni sono affidate all'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D' Amato. Presiede Luigi Canali della Fondazione Premio Antonio Biondi.

Dunque, tre eventi in questo ultimo mese dell'anno 2022 promossi dalla Fondazione, già pronta a organizzare eventi anche per il 2023. Tra gli obiettivi, infatti, come detto, l'organizzazione di seminari, conferenze, convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni, anche finalizzati ad ampliare l'accessibilità e la sensibilità consapevole della popolazione ai fenomeni e alle manifestazioni culturali ed artistiche; avvicinare le nuove generazioni al mondo della cultura e dell'arte; valorizzare il talento di giovani creativi. Prossimo evento, quindi, domenica prossima nella chiesa collegiata di Santa Maria Assunta, a Morolo, con la presentazione del libro "Capatine in Canonica". Appuntamento alle ore 16.