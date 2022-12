Un appartamento, quattro protagonisti e una macchina da presa: "Vicini di casa" è disponibile in tutte le sale. Una commedia che porta sul grande schermo temi coraggiosi e parla di vita quotidiana. Giovedì sera al Dream Cinema di Frosinone gli attori protagonisti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Valentina Lodovini e il regista Paolo Costella per la prima nazionale del film. «Un'accoglienza stupenda e calorosissima – ha detto Vittoria Puccini – È la prima volta che presentiamo il film ed è un buon incoraggiamento». Una sala piena e tante risate. È un film che si rivolge a tutti e parla di problemi che possono sorgere col passare degli anni tra una coppia. Ma soprattutto è un film divertente.

La presentazione

"Vicini di casa" ci porta indietro di qualche anno. Infatti Paolo Costella è noto per la sceneggiatura di "Perfetti sconosciuti" e nel nuovo film firma anche la regia. Stessa scena, un solo appartamento ma con protagonisti e argomenti diversi. La commedia nasce da una produzione spagnola e ha avuto un grande successo anche in diversi Paesi del sud America. «Noi l'abbiamo riadattata all'Italia – ha spiegato il regista Paolo Costella – Credo che trattare temi sensibili, in modo giusto, non sia sbagliato. E portare sul grande schermo argomenti, che sono considerati ancora oggi come dei tabù, è una grande sfida. Ma solo se si parla in modo delicato e garbato, senza volgarità, allora si può parlare a tutti». Una scena intima, quasi teatrale, in cui il pubblico viene coinvolto direttamente. Si ritrova in determinate situazione e diventa il quinto protagonista della commedia. Per la prossima stagione il film diventerà uno spettacolo teatrale e girerà l'Italia.

La trama

Gli attori, tra una risata e l'altra, hanno parlato del film prima della proiezione. Ci sono due coppie. La prima ha una figlia di dodici anni che non è in scena ma è a dormire da amici. Federica (Vittoria Puccini) decide di invitare i nuovi vicini Salvatore (Vinicio Marchioni) e Laura (Valentina Lodovini) a cena. I due sono una coppia un po' "rumorosa", Giulio (Claudio Bisio) è preoccupato della situazione e vorrebbe affrontare la questione. Ma una volta che arriveranno succederà qualcosa di inaspettato.