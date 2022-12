Willow su Disney+

C'è qualcosa di unico e strano, nel bene e nel male, nel rivisitare il film d'avventura fantasy "Willow " del 1988, ideato da George Lucas e diretto da Ron Howard. È uno di quei film che ha un'aria di nostalgia per gli effetti e i disegni. Essi rappresentano un'epoca diversa, che non aveva ancora fatto il grande passo verso lo spettacolo creato in CGI. Tuttavia, anche se "Willow " è stato reinterpretato come una nuova serie televisiva, non è ancora possibile aggirare alcuni degli elementi più deboli del film originale. A parte la solida interpretazione di un energetico Warwick Davis, che torna nei panni del protagonista nella nuova serie, e i già citati effetti, è un prodotto che rimane in gran parte generico. Il fascino che possiede deriva per lo più da piccoli momenti sparsi, lasciando scarna l'esperienza complessiva.

Disney+ però ha deciso di dare una seconda opportunità all'universo di fantasia, portando nuovamente sullo schermo il contadino Willow per raccontare questa nuova avventura nel mondo magico, popolato da stregoni, troll e creature mistiche. Negli episodi vedremo un improbabile gruppo di eroi partire per una pericolosa missione per salvare il proprio mondo. Distanti dalle loro dimore dovranno affrontare i propri demoni per poter arrivare al termine del loro viaggio. La storia si svolge anni dopo gli eventi del film originale e darà spazio a numerosi nuovi personaggi del mondo incantato.

Archer su Netflix

Un altro anno, un'altra crisi internazionale per Sterling e il resto della squadra dell'Agenzia. In assenza della loro vecchia bussola, i dolori della crescita all'interno della composizione e delle dinamiche di gruppo della squadra si fanno sentire in modi nuovi. La direzione impavida di Fabian dà all'Agenzia una nuova fiducia, ma le preoccupazioni per i secondi fini minacciano di essere l'ultima mosca nell'unguento. Che in questo caso è il tradimento e la legge marziale. L' altra area in cui questa stagione di "Archer " si distingue dalle altre è il modo in cui gestisce senza soluzione di continuità la serializzazione, in particolare con il mistero competente che si trascina dietro riguardo alla lealtà di Ray. "Archer ", creata nel 2009 da Adam Reed, continua a superare gli standard elevati che ha stabilito quando si tratta di scene d'azione. Le ultime stagioni hanno davvero impressionato in questo ambito, ma sembra che la tredicesima stagione cerchi intenzionalmente di andare al massimo con esplosioni improbabili e corse sulle moto ad acqua. I nuovi episodi di "Archer " si concludono con una ritrovata fiducia, ma per quanto tutto questo possa sembrare normale, è un territorio eccitante e inesplorato per la serie che è stata ovunque e ha fatto di tutto. Se questo dovesse segnare la fine della serie, allora vorrà dire che Archer se ne andrà con una delle sue migliori stagioni.

Star Trek

George Takei contro William Shatner. George Takei ha definito l'ex co-protagonista di "Star Trek "William Shatner «un vecchio scorbutico» in una nuova intervista, segnando l'ultima frecciatina alla faida in corso tra i due personaggi dello spettacolo. L'attore ottantacinquenne ha dichiarato al "The Guardian" di non voler continuare ad avere rapporti con Shatner, novantuno anni, capitano Kirk di "Star Trek", che lo aveva accusato di averlo criticato con l'unico intento di farsi pubblicità. Takei, che ha ripreso il ruolo del tenente Hikaru Sulu in diversi film e telefilm del franchise di "Star Trek ", ha detto all'outlet che aveva «argomenti molto più sostanziosi» per i quali avrebbe voluto farsi pubblicità. Takei poi ha rivelato che sul set della famosa serie di fantascienza i rapporti con Shatner non sono mai stati dei migliori a causa del suo egocentrismo e persistente volontà di essere sempre al centro dell'attenzione e conosciuto da tutti. Anche quando Shatner è andato nello spazio grazie al miliardario Jeff Bezos, Takei non ha trattenuto i commenti sull'avvenimento facendo riferimento all'ex collega, a sua detta spedito come "cavia" per valutare l'impatto dello spazio su un esemplare "non a d atto". Un' aspra faida tra i due che per anni hanno collaborato in ambito lavorativo. Non dimentichiamo che William Shatner è stato per anni un amico stretto di Leonard Nimoy, volto di Spock venuto a mancare nel 2015, con cui tuttavia i rapporti sono andati deteriorandosi nel tempo. Che William Shatner sia davvero il problema?

Sons of Anarchy su Disney+

Sons of Anarchy, alias SAMCRO, è un club di motociclisti che gestisce attività legali e illegali nella piccola città di Charming. Combinano il traffico di armi e un' officina, oltre al coinvolgimento in film porno. Clay, il presidente, ama la vecchia scuola e la violenza, mentre Jax, suo figliastro trentenne e vicepresidente del club, pensa di cambiare le cose, basandosi sul diario del padre morto. Il loro conflitto si ripercuote sia sul club che sulle loro relazioni personali, faticando a trovare un nuovo equilibrio. Sono pochi i racconti che rimangono impressi nella mente per un bel po' di tempo dopo averli visti, ma "Sons of Anarchy" è uno di questi. Non si tratta di un'altra serie su una banda di motociclisti spietati e senza legge, ma di una serie su una banda di motociclisti ancora più spietati ma pieni di morale, ben consapevoli dei diritti e dei torti della società e della natura umana. Non hanno mai mancato di rispetto alle donne e si sono sempre presi cura di loro stessi, perseguendo la propria strada della giustizia. Ogni pezzo del puzzle che compone questa serie si adatta perfettamente al suo posto, dalle ambientazioni rudi alla colonna sonora d'impatto, fino alla scelta dei suoi protagonisti interpretati da Charlie Hunnam, Katey Sagal e Ron Perlman. Tra tanta azione e qualche momento divertente, "Sons of Anarchy" deve avere il tempo giusto di carburare per far entrare in un mondo dove la benzina dà fuoco anche agli animi.