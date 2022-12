Con le note di "Autunno in Classica", la manifestazione che ha aperto il mese di novembre, Patrica ha aggiunto un tassello importante a tutta una serie di attività, dedicate alla cultura e alla valorizzazione del borgo, portate avanti dal sindaco Lucio Fiordalisio e dalla sua giunta.

Due giornate, realizzate grazie al sostegno della Regione Lazio, piene di qualità visto che a suonare un repertorio che ha spaziato da Mozart al "Nuevo Tango" di Astor Piazzolla sono stati alcuni tra i migliori elementi dell'Orchestra da Camera di Frosinone diretta da Maurizio Turriziani. Musicista che ha al suo attivo un lungo curriculum e che ha suonato nei più importanti teatri del mondo.

Le due serate hanno goduto della piacevolissima introduzione del prof. Maurizio Agamennone dell'Università di Firenze, il quale ha impreziosito con le sue presentazioni i vari momenti dei due concerti, il primo dedicato agli studenti della scuola "Simoni" e il secondo invece, aperto a tutti, a Palazzo Moretti.

Due appuntamenti carichi di emozioni che hanno confermato quello che il sindaco Lucio Fiordalisio ha sempre pensato e tenacemente portato avanti. «Il nostro borgo si può riqualificare e valorizzare soltanto attraverso il connubio tra cultura e turismo –ha sottolineato il primo cittadino Fiordalisio – Ecco perché iniziative di questo genere devono diventare "pane quotidiano" per la nostra collettività che in questi anni ha potuto constatare come tutti i progetti abbiano contribuito a fare di Patrica una piacevole scoperta per tanti turisti e viaggiatori che hanno avuto modo di scoprire le meraviglie del nostro borgo e della nostra montagna».