Una visita "speciale" per l'abbazia di Montecassino, protagonista della settima puntata del docu-reality di Rai 2 "Il Collegio 7", andata in onda martedì in prima serata. La meta della tradizionale "gita" che i collegianti effettuano a metà programma, è infatti ricaduta sul millenario cenobio benedettino. E così, nella puntata di martedì, per l'intero gruppo di ragazzi, accompagnati dall'ormai docente di italiano più noto d'Italia, Andrea Maggio, la sfida da affrontare era legata alla conoscenza della Regola di San Benedetto e dei suoi 73 capitoli.

Il tutto contestualizzato da una visita completa del monastero. Ad accoglierli all'inizio della loro gita, dom Luigi Maria Di Bussolo, che insieme agli altri monaci della Comunità Monastica di Montecassino vive quotidianamente gli insegnamenti di San Benedetto all'interno delle mura del maestoso monastero fondato nel 529 dal Santo Patrono Principale d'Europa.

Accanto a dom Luigi i professori che non nascondono l'emozione di essere «in un tempio della cultura, un luogo in cui fin dalla fondazione i monaci hanno custodito i codici che contenevano le opere degli autori dell'antichità classica». «San Benedetto inizia un nuovo modello di vita monastica basato su un testo: la Regola. L'Incipit del prologo recita così: «Ascolta o figlio gli insegnamenti del Maestro». "Ascoltare" è la prima parola base per imparare.

Ed è questo l'augurio che rivolgo a tutti voi». Con queste parole dom Luigi ha salutato le studentesse e gli studenti che subito dopo, seduti sulle scale del Chiostro Bramantesco hanno affrontato con non poca ansia l'interrogazione sui capitoli della Regola. Da questa interrogazione, infatti, sarebbe dipesa la sorte della studentessa Elisa Angius a rischio espulsione.

Obiettivo: dimostrare di avere imparato a memoria i capitoli della Regola di San Benedetto. Dopo l'iniziale sconcerto per la difficoltà del compito assegnato - che ha creato un po' di scompiglio in alcuni - tutti, con una solo eccezione, mostrano di essersi applicati nello studio, anche con successo. Alcuni, infatti, non soltanto hanno imparato, ma anche dimostrato di aver fatto propri alcuni principi contenuti nel testo: la stessa Elisa Angius alla fine riflette - grazie alla Regola- sulla necessità di tenere a freno la rabbia e di controllare le reazioni impulsive a causa delle quali ha appunto rischiato una espulsione che però non è arrivata.

E il dietro le quinte? Anche a telecamere spente, o quasi, la vita dei protagonisti del docu-reality procede secondo i ritmi del Collegio, con i rimproveri, se necessari, e l'invito ai partecipanti a comportarsi adeguatamente, a scoprire il mondo che li circonda e imparare le norme dello stare insieme agli altri in condivisione di spazi e vissuto, imparando a gestire le emozioni. Come nel momento del pranzo, ad esempio, che si è svolto non lontano dall'abbazia subito dopo la registrazione della puntata, intervallato dai "confessionali" in cui studentesse e studenti hanno potuto esprimere la loro opinione sulla esperienza a Montecassino.

Sempre molto suggestive le immagini della maestosa abbazia, che ancora una volta ha trasmesso una sensazione di pace e serenità ai suoi visitatori in questo caso agli insegnanti, alle studentesse e agli studenti del Collegio, che mai prima erano entrati in contatto con una realtà monastica e con un posto che in alcuni di loro sembra davvero aver lasciato un segno.