Un libro che parla di calcio, ma da una prospettiva insolita quello presentato sabato scorso nella sala-teatro "Cimello" di Monte San Giovanni Campano. Con "Piacere, Ivan Magnani. Vita da arbitro", proprio l'autore Ivan Magnani ha restituito a una platea nutrita, attenta e curiosa la sua importante personale esperienza sui campi da gioco.

Un testo che racconta che cosa significa rivestire questo ruolo, la sua importanza e anche la preparazione essenziale per poterlo svolgere al meglio. Un volano di positività il libro pensato in pieno lockdown e rivolto anche e soprattutto ai ragazzi che si affacciano alla carriera arbitrale. Presenti in sala, oltre a una nutrita compagine amministrativa, tra cui il primo cittadino Emiliano Cinelli, il vicesindaco Sabrina Sciucco e il consigliere Maurizio Nardozi nei panni di moderatore anche il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli. Proprio ai social, Ivan Magnani ha affidato le sue sensazioni dopo l'importante evento.

Il commento

«Un enorme ringraziamento va a tutta l'Amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano per l'accoglienza e la partecipazione dimostrata durante tutta l'organizzazione e la presentazione del mio libro "Piacere, Ivan Magnani. Vita da arbitro". Ringrazio la Sezione Aia di Frosinone per il sostegno che mi ha dato, tutte le persone che si sono prodigate affinchè ciò avvenisse. Ringrazio inoltre il consigliere della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli per la presenza, l'intervento e la vicinanza allo sport della nostra amata terra».