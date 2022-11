Anche quest'anno Filettino è stata presente alla Festa dei piccoli comuni del Lazio che si è svolta nella giornata di ieri a Roma, presso la famosissima Villa Borghese. La manifestazione è diventata ormai un appuntamento fisso per tanti piccoli comuni sparsi nel Lazio e non poteva mancare Filettino, che è presente da qualche anno all'evento.

Il piccolo comune, il più alto della regione Lazio, è stata ben rappresentata dalla Pro loco e dal sindaco Gianni Taurisano che ha voluto partecipare personalmente. Una festa ricca di colori, folklore, tradizioni, cultura locale e tanta musica. Bande musicali, prodotti tipici, costumi storici, promozione turistica: i piccoli comuni del Lazio hanno fatto festa. Anche Filettino è stata protagonista della particolare manifestazione che vuole valorizzare i piccoli comuni. Nel suo stand, Filettino ha esposto prodotti locali offerti dai commercianti del paese, ma ha anche potuto vantarsi delle proprie meraviglie artistiche e naturali e pubblicizzare le proprie iniziative.

«Con orgoglio - ha detto ieri il sindaco Gianni Taurisano - rappresento la nostra comunità alla Festa dei piccoli comuni del Lazio e ringrazio la Pro Loco, i commercianti, le associazioni e tanti amici che collaborano per la promozione di Filettino, paese dove "le montagne toccano il cielo"». Filettino è la dimostrazione che quando ci si unisce per il bene comune qualsiasi barriera viene demolita così come deve essere.