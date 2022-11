Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Ancora poche ore e si aprirà di nuovo il sipario sul magico "Villaggio di Babbo Natale". Teatro del quale, come accade ormai da sette anni, sarà il suggestivo borgo medievale di Aquino che ospiterà il grande evento da domani (apertura prevista per le 10 e 30) fino al 26 dicembre. Un'iniziativa promossa dalla Pro loco di Aquino, di concerto con l'amministrazione comunale e in collaborazione con la Rossi Stage e Metalux srl, aziende leader nel settore eventi. Una manifestazione straordinaria dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, ricca di sorprese e di importanti attrazioni. Sulla scorta del grande successo delle passate edizioni, la Pro loco aquinate presieduta da Pompeo Pellegrini si accinge così a confezionare un altro grande evento con nuove scenografie e tanti inediti spettacoli a tema fiabesco. Saranno sette weekend intensi, scanditi da tanti personaggi delle favole che passeranno a salutare Babbo Natale, i suoi elfi e tutti i visitatori.

Non mancheranno poi i caratteristici mercatini con tante idee per i regali per la festa più attesa dell'anno. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani in piazza San Tommaso (intorno alle 18) alla presenza di diverse autorità del territorio. «Torna la voglia di stare insieme - spiega il sindaco Libero Mazzaroppi - Aquino ripresenta oggi, dopo la pandemia, due delle maggiori attrattive che la mia amministrazione, con il prezioso supporto della nostra Pro loco, offre nel periodo più bello dell'anno.

Il Natale segna il momento più emozionante: è un fatto non solo altamente spirituale ma magicamente diventa, ad Aquino, anche tripudio di suoni, luci e colori. Tutto questo attraverso il magico Villaggio e le nostre luminarie, eventi ormai collaudatissimi che, negli anni, hanno contribuito a esportare un'immagine bella della nostra Aquino, città sempre più ospitale e accogliente. Sarà anche l'occasione, conclude Mazzaroppi, per le tante famiglie che ci faranno visita di ammirare le diverse bellezze della nostra città, come il borgo medievale, che sarà ancora l'epicentro di un evento unico destinato - anche quest'anno - a lasciare il segno».

A fargli eco il presidente del consiglio comunale, Maurizio Gabriele: «Aquino torna protagonista con due eventi straordinari, fiore all'occhiello della nostra amministrazione. Ringrazio gli uomini della Pro loco per la consueta dedizione profusa dalla fine della scorsa estate per confezionare un evento che ci rende fieri di essere aquinati».

Per tutte le informazioni: www.ilmagicovillaggiodibabbonatale.it