Le prossime passeggiate poetiche sui monti ernici saranno ad Anagni e Fiuggi. Domani alla scoperta del simbolismo medievale della Città dei Papi con il concerto degli Apeiron Sax a Palazzo Barnekow. Domenica, invece, ai castagneti di Fiuggi con la performance poetico-sensoriale di teatro in natura "Incontro a Gea" a cura del collettivo noMade. La rassegna è ideata e realizzata dall'associazione Exotique con il contributo della Regione Lazio, con il patrocinio della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina e della Camera di Commercio di Frosinone - Latina. Le passeggiate poetiche in programma domani e domenica si avvalgono inoltre del patrocinio del Comune di Anagni e di quello del Comune di Fiuggi. Sabato, dunque, si inizia dal cuore di Anagni.

Ripercorrendo la leggenda dei valorosi guerrieri Ernici che la fondarono si ripercorre la storia della città fino alla famosa vicenda dello Schiaffo di Anagni quando, all'alba del 7 settembre 1303 un gruppo di armati guidati da Sciarra Colonna e Guglielmo di Nogaret, passando per alcune porte lasciate appositamente aperte, entrò in città e si diresse verso il palazzo di Papa Bonifacio VIII. Ciò che realmente accadde nella stanza dove il Colonna si trovò dinanzi Bonifacio VIII non è ben chiaro. Le fonti discordano su questo. Sta di fatto che morale o materiale che sia, lo Schiaffo di Anagni rappresenta un passaggio fondamentale per la storia europea, che vede la fine della Teocrazia e la nascita degli Stati nazionali (cit. La cattedrale di Anagni). A guidare i partecipanti alla scoperta del simbolismo medievale un anagnino doc come il professore Lorenzo Proscio autore del libro "Il Bestiario della cattedrale di Anagni".

Protagonista assoluta di questa giornata una delle meraviglie custodite nella cattedrale: la Cripta di San Magno. Il viaggio del sabato prosegue tra le Tarsie lignee, le opere d'arte realizzate nella bottega artigiana di Rita Turri, custode di un mestiere antico in via di… estinzione. Nella visita a Palazzo Barnekow, ad attendere i Camminanti a conclusione del programma della giornata, gran finale con il concerto di soli ottoni degli Apeiron Sax.

Domenica la passeggiata poetica torna in natura nei castagneti che circondano Fiuggi con la performance poetico-sensoriale "Incontro a Gea" del collettivo noMade. La città di Fiuggi è in parte circondata da una foresta di castagni che la rende unica.

Questa meravigliosa Castagneta si appresta a diventare il palcoscenico naturale in cui il collettivo noMade vuole portare in scena, e in natura, "Incontro a Gea" un percorso poetico-sensoriale e soprattutto un gioco per favorire una riflessione, seria, intorno alla figura della Dea Madre, auspicando una metamorfosi dei partecipanti e dando forma e portando alla luce i lati più nascosti, bestiali e selvaggi di ciascuno di loro. Una volta acquisita questa nuova consapevolezza, il percorso prosegue nei vicoli del centro storico tra murales che raccontano di storie, leggende e tradizioni. Con le incursioni poetiche dall'Incontro a Gea a scandire il percorso passo dopo passo.

Le arti performative si confermano così ancora una volta centrali nell'opera di riscoperta e valorizzazione dei territori perseguita da Exotique. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Disponibile cena e alloggio in strutture convenzionate per chi intendesse partecipare al programma dell'intero fine settimana. Per informazioni su come partecipare:350.5670004 - 329.8424810; info@exotique.it. Programma completo su exotique.it.