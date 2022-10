"Me voy enamorando", è questo il titolo del nuovo singolo di dj Cresh, all'anagrafe Crescenzo Ruscito, pubblicato nei giorni scorsi.

Un brano che in pochissimi giorni dalla sua pubblicazione è riuscito a superare le diecimila visualizzazioni su Youtube.

«Ancora una volta dj Cresh ci sorprende con un brano fresco e solare per beffeggiare l'arrivo dell'autunno - spiegano dall'organizzazione - "Me voy enamorando" questo è il titolo del nuovo singolo disponibile sulla piattaforma Youtube e su tutti i canali social di dj Cresh conta a diventare un altro tormentone orecchiabile, ballabile e dai ritmi travolgenti della musica reggaeton».

Autrice del testo è la salentina leccese Ilaria Greco. Nel video la partecipazione delle ragazze Ilaria Adragna e Jessica Magnante. Audio Engineer è di Robert Torch ( Fiamma Records) e la regia del celebre regista Salentino Gino Brotto.

Dj Cresh è un personaggio molto conosciuto grazie anche alle sue partecipazioni in diversi programmi televisivi come "Avanti un altro" di Paolo Bonolis su Canale 5 o "Tali e quali" di Carlo Conti su Raiuno.