«Una stagione ricca di eventi e di altissimo livello». Tutto pronto per gli spettacoli che andranno in scena al teatro Nestor, a partire dal prossimo mese. La stagione è stata presentata ieri dal sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il Comune e Atcl (circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto dal ministero della Cultura e dalla Regione Lazio), con il contributo della Banca Popolare del Frusinate.

Insieme al sindaco, a Palazzo Munari c'erano l'assessore al centro storico Danilo Magliocchetti, l'amministratore delegato di Atcl Luca Fornari con la direttrice artistica Isabella Di Cola, il presidente della Banca Popolare del Frusinate Domenico Polselli, la funzionaria comunale Francesca Martino e Stella Mandova del Nestor. «È importante investire nella cultura perché crea valore aggiunto al capoluogo di Frosinone – ha detto il sindaco Mastrangeli – Anche quest'anno ci tenevamo a mantenere prezzi contenuti, soprattutto grazie ai partner. Un'iniziativa che serve per innalzare il livello della città. Proprio per questo deve essere aperta e accessibile a tutti i cittadini».

La novità di questa stagione è che molti spettacoli saranno "in data zero", questo a dimostrare l'importanza del teatro Nestor nel territorio. Una location confermata anche per quest'anno. «Una conferma importante per il centro storico – ha sottolineato l'assessore Magliocchetti – Una stagione teatrale che porta eventi di spessore e culturali di alto livello». Una stagione ricca di spettacoli resi possibili anche grazie alla collaborazione con gli sponsor. Da diversi anni la Banca Popolare del Frusinate sostiene e contribuisce alla realizzazione dell'iniziativa.

«Abbiamo sempre creduto che il lavoro di una banca non significhi solo economia del territorio, ma anche cultura, perché solo con la cultura si risolve il problema economico – ha spiegato il presidente Polselli – La crescita economica non può prescindere dalla crescita culturale». Quindi il teatro visto come un'occasione di crescita per la collettività. «Questa nuova stagione presenta al pubblico un programma teatrale di grande richiamo, con grandi interpreti della scena italiana e un'attenzione ai diversi pubblici – hanno dichiarato Fornari e Di Cola di Atcl – La volontà è quella di allargare ancora la partecipazione dei cittadini non solo di Frosinone ma di tutta l'area del frusinate».

Si parte il 18 novembre, con lo spettacolo di Teo Teocoli, "Tutto Teo" alle 21, accompagnato dalla band Doctorbeat. In chiusura Elena Bonelli "Roma Io Ti Racconto e Canto", insieme alla chitarra di Giandomenico Anellino e Riccardo Biseo al pianoforte. Fino al 30 ottobre, gli abbonati della stagione precedente potranno esercitare il diritto di prelazione. Dal 31 ottobre al 10 novembre, invece, sarà possibile acquistarli ad un prezzo vantaggioso. Dall'11 novembre, infine, saranno in vendita i singoli biglietti. Per informazioni sulla stagione teatrale è possibile inviare una mail a francesca.martino@comune.frosinone.it oppure telefonare ai numeri 0775.2656642 e 329.3605704. I biglietti si possono acquistare direttamente al teatro Nestor oppure inviando una mail a info@multisalanestor.it, contattare il numero 348.7749362, o sul sito di ticketone.it.