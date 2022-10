La rassegna itinerante "Le passeggiate poetiche", ideata e promossa dall'associazione Exotique di San Felice Circeo, dopo la due giorni appena trascorsa sui Monti Ernici, lungo il Cammino di San Benedetto tra Alatri, Veroli e Collepardo, per il prossimo fine settimana prosegue l'opera di riscoperta della Ciociaria. Come? Proponendo il percorso alle grotte di Pastena, nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni, nelle viscere della terra con le Visioni Liquide alle grotte di Pastena, le video performance inedite create da Massimo Zomparelli per "Le passeggiate poetiche 2022".

Un invito ad entrare nella grotta e scendere nelle viscere della madre terra per toccare con mano il suo risveglio.

Per entrare in sintonia con i ricordi del pianeta e con il suo essere Organismo vivo. Un viaggio in un "altro mondo", affascinante, mistico, nelle profondità della terra dove l'uomo ha sempre cercato e spesso trovato rifugio, riscaldando con la luce del fuoco le sue prime espressioni d'arte. La grotta è lì da prima degli uomini e al suo interno come un flusso di memoria scorre l'acqua.

Le arti performative si confermano così ancora una volta centrali nell'opera di riscoperta e valorizzazione dei territori perseguita da Exotique. Una nuova occasione di riconnessione primordiale – sempre più necessaria ai giorni nostri –con la natura e con il pianeta e ulteriore opportunità di riconnessione sul territorio dei legami tra Comuni e comunità confinanti. Un dialogo continuo destinato a proseguire sabato 29 con il Patrocinio del Comune di Anagni, città dei Papi e del ritualismo medievale in cui la musica torna protagonista con il concerto degli Apeiron Sax (quartetto di sassofoni) e che domenica 30 ottobre con il Patrocinio del Comune di Fiuggi, per una performance di teatro in natura nei castagneti che circondano la cittadina con un nuovo Incontro con Gea, la Terra, a cura del collettivo noMade.

Saranno, quindi, due giorni in compagnia delle maestose grotte di Pastena, protagoniste indiscusse delle Passeggiate Poetiche di questo fine settimana. Due diversi itinerari immersi nella natura selvaggia del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni in compagnia di due video installazioni esclusive, una per itinerario, da Massimo Zomparelli.

Sabato prossimo si arriva alle grotte dalla vetta del Monte Solo, con un panorama mozzafiato sull'antico borgo di Pastena, meta finale della Passeggiata Poetica dopo una significativa tappa al Museo della Civiltà Contadina e dell'Ulivo che raccoglie le testimonianze materiali della vita contadina di Pastena. Tutto ruota attorno all'ulivo: il museo ha sede in un vecchio frantoio, particolare che evidenzia come la lavorazione e la produzione dell'olio avesse un'importanza economica notevole, oltre che a essere portatore di valori sociali e simbolico-lavorativi peculiari. L'allestimento museale si snoda in 13 sale che raccolgono oggetti tipici del lavoro e della tradizione contadina. Il museo della Civiltà Contadina e dell'Ulivo di Pastena è ospitato nell'edificio che è sede del comune di Pastena, già di proprietà della famiglia Trani, notabili del paese, che lo fecero costruire nel 1879.

Il giorno seguente, domenica , l'itinerario per le grotte di Pastena si snoda invece partendo dalle altrettanto suggestive grotte di Falvaterra, con un percorso che "sorvola" i cunicoli sotterranei che connettono le due grandi cavità, con l'acqua che scorre impetuosa all'interno.

La conclusione della Passeggiata è prevista in località Cavatella, uno dei luoghi più significativi di Pastena, dov'era posto e è tuttora visibile uno dei ceppi di confine tra lo Stato Pontificio e Il Regno di Napoli. L'iniziativa è ideata e realizzata dall'APS Exotique con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina e della Camera di Commercio di Frosinone - Latina. "Le Passeggiate Poetiche" del 22 e 23 ottobre godono inoltre del patrocinio del Comune di Pastena e del Patrocinio della Pro loco di Pastena. "Le Passeggiate Poetiche" rispettano tutte le precauzioni per la tutela della salute pubblica atte prevenire la diffusione del coronavirus.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Disponibile cena e alloggio in strutture convenzionate per chi intendesse partecipare al programma dell'intero fine settimana. Per informazioni su come partecipare è possibile telefonare ai numeri 350.5670004 e 329.8424810 o scrivere a info@exotique.it.

Il programma completo su exotique.it