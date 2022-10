Babylon Berlin (Sky/Now Tv). Nella Berlino della depressione economica

"Babylon Berlin", la serie televisiva adattata dai romanzi dello scrittore di Colonia Volker Kutscher, ha creato scompiglio in tutto il mondo. Racconta la storia dell'ispettore di polizia Gereon Rath, che nel 1929 viene trasferito dalla sua città natale, Colonia, a Berlino per indagare per conto di un dipartimento speciale. Veterano della Prima Guerra Mondiale, Rath è vittima della sindrome da stress post-traumatico e fa uso di farmaci per tenere sotto controllo i sintomi. A Berlino incontra la dattilografa e prostituta Charlotte Ritter e insieme scoprono un traffico illegale di armi. Tutto questo accade mentre due gruppi comunisti, i trotzkisti e gli stalinisti, si affrontano in violenti scambi nella Berlino degli anni Venti. Questo è solo il principio di quella che è diventata la produzione più costosa della storia della televisione tedesca. Arriva ora in Italia la quarta stagione di "Babylon Berlin", in onda ogni martedì in prima serata su Sky Atlantic, che si svolge tra il 1930 e 1931 in piena depressione economica mondiale. Mentre nazisti e comunisti si danno battaglia tra le strade di Berlino, Rath viene incaricato di spiare il gangster ebreo-americano Abe Goldstein come favore dell'FBI. La serie televisiva, così come i romanzi, è sempre stata fedele alla storia mondiale e continuerà a farlo in futuro. "Babylon Berlin" ha in serbo tante sorprese e la produzione, in accordo con l'autore Volker Kutscher, ha intenzione di spingersi a raccontare le vicende dei suoi protagonisti fino al 1938: anno del crollo della civiltà tedesca.

Step Up (Starzplay). Si torna a danzare. Ma senza Naya Rivera

Domenica 16 ottobre su Starzplay torna con la terza stagione "Step Up", la serie ispirata all'omonimo franchise cinematografico. La serie di successo segue i drammi, le storie d'amore scandalose, i tradimenti e le rivalità raccontate attraverso l'intersezione dei mondi della musica e della danza all'interno di un impero di performance molto ricercato. Alla High Water è pieno di nuovi talenti artistici di livello superiore, ma non mancano pericolo, corruzione, sospetti, desideri, risentimenti e ambizioni dentro e fuori i corridoi della sede centrale. Mentre il roster di talenti dell'etichetta cresce, il fondatore della High Water e megastar Sage Odom, interpretata da Ne-Yo, deve affrontare accuse di omicidio, rovina finanziaria e potenti nemici politici. La sua socia in affari e in amore, Collette Jones, lotta per mantenere la loro immagine, mentre bilancia un tour nazionale ed esce dal suo ruolo di donna dietro l'impero, mentre porta con sé un segreto che minaccia di rovinare tutto. Nel vortice c'è un collettivo di giovani artisti di talento che sono stati guidati per diventare rapper di successo e superstar della danza: Rigo, Poppy, Tal, Davis, Odalie e la misteriosa nuova arrivata Angel, che scoprono che vivere il proprio sogno ha un prezzo. Per la prima volta Christina Milian vestirà i panni di Collette Jones, il ruolo interpretato dalla compianta Naya Rivera, sostituita per il bene del progetto con il sostegno del cast, della produzione e della famiglia Rivera.

The Winchesters. Jensen Ackles porta l'arcobaleno sul set

Jensen Ackles è fortemente coinvolto nella continuazione del franchise di "Supernatural". L'attore non solo è produttore esecutivo di "The Winchesters", prequel della serie madre, ma riprende anche il suo ruolo di Dean Winchester davanti alla telecamera per il primo episodio e come voce narrante per tutta la nuova serie. Jensen Ackles si è fermato a pensare quanto il personaggio di Dean significhi per lui. La nostalgia che l'ha accompagnato dal suo ultimo giorno sul set di "Supernatural" è stata la forza motrice che l'ha spinto a tornare nei panni del suo amato personaggio ancora una volta. Ackles ha infatti dichiarato di sentire il personaggio come una parte di sé che in qualche modo non lo potrà mai abbandonare. Il nuovo spin-off "The Winchesters" racconterà le vicende di John e Mary, genitori di Sam e Dean, che dovranno salvare il mondo da una terribile minaccia. La serie si ripromette di continuare a testa alta il franchise iniziato con "Supernatural" così da non deludere i numerosi fan, un impegno da cui Jensen Ackles non si è certamente tirato indietro. Secondo Robbie Thompson, showrunner di "The Winchesters", lo stesso universo si è dimostrato entusiasta che Ackles riprendesse il suo ruolo. Il giorno in cui l'attore si è ripresentato sul set per tornare a vestire i panni di Dean sembrava inevitabile una forte pioggia. Invece, come Jensen Ackles è giunto in macchina, è spuntato un magnifico arcobaleno. Un evento meteo straordinario che è stato immortalato da tutta la troupe come il fantastico ritorno di Dean.

La Signora in Giallo (Sky/Now Tv/Mediaset Play). Jessica Fletcher per sempre

Angela Lansbury è venuta a mancare martedì scorso all'età di 96 anni. Per ricordare questa interprete straordinaria e poliedrica, sembra il momento giusto per rispolverare uno dei suoi più iconici ruoli in "La Signora in Giallo". In questa intramontabile serie Angela Lansbury è Jessica Fletcher, ex insegnante di inglese del liceo e famosa scrittrice di gialli con il dono di risolvere intrighi e misteri. Sembra che gli omicidi la seguano dappertutto, sia a casa, per un numero apparentemente infinito di conoscenti, amici e familiari, sia nella sua città natale, Cabot Cove, nel Maine. Jessica è spesso assistita nelle sue indagini dall'amico dr. Seth Hazlitt, che ha il volto di William Windom, dallo sceriffo locale Amos Tupper interpretato da Tom Bosley, e poi dal successore di Tupper, l'ex poliziotto di New York Mort Metzger e interpretato da Ron Masak. Nel corso della serie, il ruolo di Jessica cambia più volte, trasferendosi nel corso delle stagioni a Manhattan per insegnare criminologia in università. Addirittura, in alcuni episodi la Lansbury funge solo da voce narrante per le avventure portare avanti da altri personaggi. I racconti di Jessica Fletcher sono delicati e intriganti, mescolano nella giusta dose il mistero con il divertimento rendendoli adatti a tutto il pubblico. "La Signora in Giallo" è un prodotto televisivo sempre verde, che non a caso viene riproposto da più di trenta anni nella programmazione televisiva italiana e riuscendo sempre a catturare i telespettatori.