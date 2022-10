Prima l'interruzione della diretta, poi le immagini di Sara Manfuso che abbandona la casa del Grande Fratello Vip. La decisione era nell'aria, tanto che nell'ultima punta Alfonso Signorini aveva invitato la concorrente cassinate in confessionale per un confronto, dopo essere stato più volte avvertito dagli autori, come lui stesso ha detto, della volontà di Sara di lasciare il programma.

Al presentatore la concorrente ha spiegato come la sua decisione sia legata al caso di Marco Bellavia, che ha recentemente lasciato la casa. Dopo le accuse mosse ai concorrenti - si è parlato non solo di mancanza di solidarietà nei confronti dell'ex inquilino, ma anche di bullismo - Sara Manfuso ha voluto prendere le distanze, sottolineando come tali temi le siano cari per la sua storia personale e per le sue battaglie al di fuori della casa del Gf Vip e dicendo che una volta fuori avrebbe incontrato Marco.